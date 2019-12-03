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Женский ЧМ по гандболу

Российские гандболистки досрочно вышли в основной групповой этап ЧМ

В третьем матче предварительного этапа россиянки победили команду Демократической Республики Конго со счетом 34:13
Анна Сень Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Анна Сень
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 3 декабря. Женская сборная России по гандболу переиграла команду Демократической Республики Конго со счетом 34:13 в матче третьего тура предварительного этапа и досрочно обеспечила себе выход в основной групповой раунд чемпионата мира. Соревнования проходят в Японии.

Самой результативной в матче стала Юлия Манагарова, набравшая шесть очков, голкипер сборной России Виктория Калинина признана лучшим игроком матча. Капитан сборной России Анна Сень во вторник празднует день рождения, ей исполнилось 29 лет, в матче против команды ДР Конго она забросила пять мячей. Чемпионат мира является первым крупным турниром для сборной России под руководством испанца Амброса Мартина, в августе 51-летний специалист сменил на посту главного тренера Евгения Трефилова. С Трефиловым женская сборная России четырежды стала чемпионом мира (2001, 2005, 2007, 2009) и завоевала золотые медали Олимпиады-2016, в настоящее время Трефилов занимает должность вице-президента Федерации гандбола России.

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В турнирной таблице группы D россиянки лидируют с шестью очками после трех матчей, на втором месте располагается сборная Швеции (4), на третьем - команда Японии (4), у сборных Аргентины, Китая и ДР Конго нет набранных очков. Позднее во вторник сборная Швеции встретится с командой Японии, а сборная Аргентины сыграет против команды Китая. В случае равенства очков первым показателем ранжирования команд в турнирной таблице является исход личной встречи, ранее россиянки одержали победы над командами Аргентины (35:22) и Китая (26:11), благодаря чему в случае равенства очков эти команды не смогут обогнать россиянок. В следующем туре сборная России встретится с японками, матч пройдет в четверг (начало - 12:00 мск).

В турнире принимают участие 24 сборные, которые на предварительном этапе разделены на четыре группы. Три лучших коллектива из каждой группы выйдут в основной групповой этап, где они будут разделены на две группы (в группе I сыграют команды из групп А и В, в группе II - команды из групп С и D), в которых каждая из сборных сыграет еще по три матча с новыми соперниками, по итогам основного группового этапа будут также учтены очки команд, набранные на предварительном этапе. Затем по две команды из каждой группы пройдут в полуфинал, где состоится розыгрыш призовых мест, победитель турнира получит путевку на Олимпийские игры - 2020 в Токио.

На мировом первенстве в 2017 году россиянки заняли пятое место, действующим чемпионом мира и Европы является сборная Франции. Если сборная Франции защитит титул на турнире в Японии, то россиянки получат олимпийскую путевку как финалистки чемпионата Европы - 2018.

Чемпионат мира завершится 15 декабря.

Теги
Женский ЧМ по гандболу
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