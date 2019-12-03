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Чеферин: Борис Джонсон не имеет права обвинять УЕФА в недостаточной борьбе с расизмом

В октябре премьер-министр Великобритании призвал УЕФА жестче бороться с проявлениями расизма
Глава УЕФА Александр Чеферин EPA/MARTIAL TREZZINI
Описание
Глава УЕФА Александр Чеферин
© EPA/MARTIAL TREZZINI

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не имеет права предъявлять организации претензии из-за якобы недостаточных усилий, прикладываемых в борьбе с расизмом. Интервью с Чеферином опубликовала британская газета Mirror.

В октябре Джонсон призвал УЕФА жестче бороться с проявлениями расизма, комментарий политика последовал в связи с расистским скандалом на матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года между сборными Болгарии и Англии (0:6). Собравшиеся на трибунах местные фанаты неоднократно издавали звуки, имитирующие крики обезьян, в адрес темнокожих игроков сборной Англии и вскидывали руки в нацистском приветствии, из-за чего футбольная встреча дважды приостанавливалась.

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"Когда политик, который называет женщин в парандже "почтовыми ящиками", публично критикует вас за недостаточную борьбу с расизмом, вряд ли нужно отвечать на эти обвинения. Вы верите, что он говорит это искренне?" - сказал Чеферин.

"Когда вы становитесь свидетелями расистских, сексистских высказываний со стороны политиков высокого уровня, премьер-министров, президентов стран, вы понимаете, что что-то не так", - добавил он.

"Я не виню игроков за то, что они говорят, я понимаю, что они находятся в отчаянии из-за инцидентов, которые происходят снова и снова в связи с расизмом, - отметил президент УЕФА. - Конечно, вы все думаете, что УЕФА не способен победить эту проблему, но я верю, что мы еще не сделали всего, что могли, чтобы побороть расизм. Большинство фанатов не являются расистами, но хулиганов это не волнует, помочь разрешению проблемы могло бы давление со стороны общества".

В последние месяцы в футболе произошло несколько расистских скандалов. Итальянские фанаты исполняли расистские песни в адрес бельгийского нападающего Ромелу Лукаку, который выступает за "Интер" и итальянского форварда "Брешии" Марио Балотелли. В матче чемпионата Украины между "Шахтером" и киевским "Динамо" фанаты "Динамо" весь матч провоцировали бразильских футболистов "Шахтера" расистскими выкриками, из-за чего игрок "Шахтера" Тайсон выбил мяч в сторону сектора киевлян, а затем расплакался.

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