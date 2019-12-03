Каменский: на Кубок Первого канала в сборную России традиционно вызвали сильнейших

В состав на Кубок Первого канала вошло только девять хоккеистов из заявки на предыдущий этап. В частности, по сравнению с Кубком Карьяла в сборную вызваны лучшие бомбардиры КХЛ Вадим Шипачев ("Динамо", Москва) и Кирилл Капризов (ЦСКА).

"Декабрьский турнир всегда рассматривался как один из главных этапов подготовки к чемпионату мира, - сказал Каменский. - Обычно в сборную России приглашаются все ключевые игроки, выступающие в КХЛ, и у тренерского штаба есть возможность посмотреть всех в игре и сделать определенные выводы на будущее. Задача у сборной России всегда - победа. Это касается абсолютно любого турнира, а домашнего этапа Евротура - в особенности".

Матч третьего тура Кубка Первого канала между сборными России и Финляндии пройдет на футбольном стадионе "Газпром-Арена" в Петербурге.

"Бесспорно, матч между сборными России и Финляндии станет украшением турнира: игра при аудитории в 60-70 тысяч зрителей остается в памяти надолго. На открытом воздухе я много играл в детстве, во время моего выступления в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) подобные матчи не проводились. Но однажды я играл перед столь внушительной зрительской аудиторией в товарищеском матче за ветеранов "Колорадо" против ветеранов "Детройта", посвященном 20-летию нашей победы в Кубке Стэнли: бейсбольный стадион был заполнен до отказа, тысяч семьдесят зрителей, наверное, было, это было фантастическое зрелище. Уверен, что и предстоящий матч, хоть и не в первый раз проводится в Санкт-Петербурге на большом стадионе, останется у всех зрителей в памяти навсегда", - отметил олимпийский чемпион.

Кубок Первого канала пройдет с 12 по 15 декабря. Сборная России 12 декабря встретится с командой Швеции, 14 декабря - с чехами, 15 декабря - с финнами.