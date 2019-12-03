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Кубок Первого канала

Капризов и Шипачев вошли в состав сборной России по хоккею на Кубок Первого канала

Турнир пройдет с 12 по 15 декабря
Вадим Шипачев Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Вадим Шипачев
© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 3 декабря. Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов и форвард московского "Динамо" Вадим Шипачев вошли в состав сборной России по хоккею на Кубок Первого канала. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Полностью состав российской команды выглядит следующим образом:

  • вратари - Илья Сорокин (ЦСКА), Александр Самонов (СКА), Тимур Билялов ("Ак Барс");
  • защитники - Никита Нестеров (ЦСКА), Вячеслав Войнов ("Авангард"), Рушан Рафиков ("Локомотив"), Артем Зуб, Игорь Ожиганов (оба - СКА), Андрей Педан, Альберт Яруллин, Никита Лямкин (все - "Ак Барс"), Андрей Миронов ("Динамо", Москва);
  • нападающие - Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Антон Слепышев, Сергей Андронов, Павел Карнаухов (все - ЦСКА), Андрей Кузьменко, Антон Бурдасов, Владимир Ткачев, Евгений Кетов, Александр Барабанов (все - СКА), Вадим Шипачев ("Динамо", Москва), Владимир Ткачев ("Ак Барс"), Кирилл Семенов ("Авангард"), Дамир Жафяров ("Торпедо"), Никита Сошников ("Салават Юлаев").

В штаб сборной вошли глава штаба Роман Ротенберг, главный тренер Алексей Кудашов, старший тренер Алексей Жамнов, тренеры Анвар Гатиятулин и Александр Савченков, тренер вратарей Рашит Давыдов, тренер по физподготовке Александр Трошин.

Кубок Первого канала пройдет с 12 по 15 декабря. Сборная России 12 декабря встретится с командой Швеции, 14 декабря - с чехами, 15 декабря - с финнами. Все матчи, кроме игры между сборными Чехии и Финляндии, а также встречи Россия - Финляндия, пройдут в Москве. Матч Чехия - Финляндия состоится в чешском городе Пльзень, россияне встретятся с финнами в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром-Арена".

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