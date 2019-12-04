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Летние неолимпийские виды спорта

Тренер сборной РФ по пляжному футболу Лихачев решит вопрос с контрактом в конце декабря

Россияне под руководством специалиста стали бронзовыми призерами чемпионата мира

МОСКВА, 4 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев примет решение о продлении соглашения с Российским футбольным союзом (РФС) в последнюю декаду декабря. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Россияне под руководством Лихачева стали бронзовыми призерами чемпионата мира, который завершился в ночь на понедельник.

"Соглашение с РФС истекает в декабре. Буду ли я его продлевать, станет известно в последней декаде декабря", - сказал 41-летний Лихачев.

Специалист в 2010 году стал исполняющим обязанности главного тренера сборной России, в феврале 2011 года заключил полноценный контракт. Под его руководством команда дважды выиграла чемпионат мира (2011, 2013), пять раз - Евролигу (2009, 2011, 2013, 2014, 2017), дважды - Кубок Европы (2010, 2012), трижды - Межконтинентальный кубок (2011, 2012, 2015), Европейские игры (2015).

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Летние неолимпийские виды спорта
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