Лихачев: речи о проведении матчей сборной России по пляжному футболу в регионах пока нет

МОСКВА, 4 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Речи о том, чтобы сборная России по пляжному футболу проводила матчи в других городах кроме Москвы, пока нет. Об этом в интервью ТАСС рассказал главный тренер команды Михаил Лихачев.

Международные турниры среди сборных команд на территории России, такие как этапы Евролиги и Кубка Европы, на данный момент проводятся преимущественно в Москве. Отборочный турнир прошедшего чемпионата мира также проходил в столице.

"У нашей сборной не так много домашних турниров, пока о других городах речи не идет. Хотя игра команды вызывает интерес в регионах", - сказал Лихачев.

По его мнению, у национальной сборной сейчас не такой широкий выбор игроков с точки зрения резерва. "Мы проводим различного рода эксперименты, где-то я иду в ущерб результату сборной и везу экспериментальный состав на некоторые турниры, чтобы появилось больше кандидатов в национальную команду. Пока это все проходит непросто, но думаю, все будет у нас нормально", - отметил он.