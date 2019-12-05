Крутые виражи, обгон и футбол. Что такое ски-кросс и почему это зрелищно и увлекательно

Перед стартом Кубка мира рассказываем, зачем российская сборная встала летом на ролики и почему готовиться к просмотру Олимпиады стоит начать уже с этого сезона

Ски-кросс невозможно спутать с любой другой дисциплиной фристайла, этот вид больше других напоминает классический горнолыжный спорт, но только на первый взгляд. В отличие от остальных видов фристайла (кроме парного могула), где по трассе движется только один спортсмен, выполняющий определенную программу, в ски-кроссе можно увидеть настоящую гонку и соперничество. Соревнования начинаются с квалификации, в которой каждый фристайлист по одному проходит трассу на время, после чего 32 лучших спортсмена распределяют по финальным четверкам. Решающий раунд турнира проходит по системе плей-офф — в каждый следующий этап проходят по два лучших ски-кроссиста из каждого заезда, и так до большого финала, в котором разыгрываются медали.

На эту тему Воздушные лыжи. Что такое биг-эйр, слоупстайл и как удержать грэб

Главная особенность — это трасса, которая состоит из трех частей — стартовой секции, дистанции гонки с различными препятствиями и финишной зоны. Обязательными параметрами при строительстве трассы являются протяженность и перепад высот, а вот количество и характер фигур могут варьироваться в зависимости от фантазии конструкторов и организаторов каждого турнира. На трассе обычно строят разнообразные волны, крутые виражи, контр-уклоны, трамплины-кикеры, причем традиционно самый большой трамплин ставят в конце трассы, после приземления с него остается совсем немного метров до финишной черты. Из-за таких особенностей рельефа лыжники находятся в воздухе примерно четверть от общего времени спуска. Родным братом ски-кросса можно назвать сноуборд-кросс — прохождение похожей трассы спортсменами-сноубордистами. Международная федерация лыжного спорта уже имеет опыт проведения совместных этапов Кубка мира, когда на одной трассе соревнуются сначала лыжники, а потом сноубордисты. Так же происходило, например, и на зимней Универсиаде 2019 года в Красноярске. Но несмотря на почти полную вешнюю идентичность, это все же разные виды — у сноубордистов другая техника, немного иначе сконструированы трамплины, немного отличается зона старта. Поэтому, несмотря на дружественность дисциплин, сразу после лыжников сноубордистов на трассу не выпускают, сначала ее немного переделывают.

Описание Член олимпийской сборной России по ски-кроссу Виктория Завадовская © Сергей Красноухов/ТАСС

Год за годом большие турниры по ски-кроссу проходят примерно в одних и тех же местах. Несмотря на то что трассу делают к каждому соревнованию, каждая из них успела обзавестись какими-то своими особенностями. Так у фристайлистов появляются любимые этапы Кубка мира, хотя, конечно, приходится быть готовым к любым конструкторским решениям. Любимый этап или нет, но каждый из ски-кроссистов должен досконально знать трассу, на которую выходит. По словам тренеров российской сборной, если разбудить фристайлиста в ночи и попросить назвать город, где проходит турнир, то спортсмен должен сказать, как пройти трассу, какие у нее особенности, где какие виражи. Тактика движения Задача в ски-кроссе сформулирована максимально просто — прийти к финишу первым. На деле все оказывается сложнее, ведь помимо скорости, спортсмен вынужден правильно проходить все препятствия и следить за тем, где находятся его соперники. Считается, что в финальной части соревнований старт составляет практически половину успеха. Выпрыгнув на трассу первым, фристайлист может занять выгодную позицию, траекторию, чтобы не допустить обгона. Но вот в квалификации, например, важнее быстрого старта становится лыжная техника, ведь если ты проиграл секунды на старте, то за счет своих умений можешь наверстать их в процессе спуска и показать хорошее итоговое время.

Свои коррективы в соревнования вносит погода, старт могут задержать из-за сильного тумана или ветра. Непростым условием является и слишком солнечный день, когда из-за яркого света становится сложнее рассмотреть рельеф трассы. При этом ветер и туман не являются уважительной причиной для отмены тренировок — в этом случае фристайлисты все равно выходят на снег и отрабатывают стартовую секцию, выпрыгивание. Одним из самых зрелищных элементов ски-кросса являются обгоны, ведь, несмотря на важность быстрого старта, уже по ходу спуска спортсмены имеют возможность обгонять друг друга. Успех этого маневра зависит от параметров трассы, так как совсем не в любой ее части гонщики решаются на обгон, а также от уровня подготовки, особенностей каждого спортсмена. Каждый фристайлист четко осознает свои сильные и слабые стороны, отсюда и появляется личная тактика. Кому-то удобнее вырваться на первое место со старта и не пускать соперников в обгон, кому-то, наоборот, легче держаться за лидером и не тратить столько сил на сопротивление воздуха, но уже на последних участках обойти его. Немного футбола Ски-кросс с футболом роднит наличие системы красных и желтых карточек. Идея такая же — не мешай своему сопернику, иначе будешь наказан. Так, во время обгона нужно следить, чтобы не задеть никого из конкурентов, не допустить контакта или тем более падения. Судьи во время гонки стоят и на старте, и на финише, и по ходу самого спуска, к тому же успешно действует система видеоповторов. Если спортсмену показалось, что против него во время гонки провели запрещенный прием, то на финише он поднимает руку, сообщает судье имя обидчика и в каком моменте случился спорный эпизод. После этого судьи отсматривают видеоповтор и выносят решение.

Описание Борьба за первое место © Донат Сорокин/ТАСС

За контакт с соперником, пересечение траектории, замедление или создание помехи другим фристайлистам спортсмен рискует получить желтую карточку. Это достаточно ощутимое наказание, ведь если ты выиграл какой-либо из финальных заездов, но получил карточку, то автоматически съезжаешь на четвертое место в этом заезде. Существуют и прямые красные карточки, но их судьи достают значительно реже. Красной могут стать две желтые карточки, полученные спортсменом в ходе одного турнира. В случае получения красной фристайлиста дисквалифицируют и не укажут даже в протоколе. "Мы много разговариваем с ребятами об этом, что нельзя отвечать на провокации, цеплять кого-то в ответ. Стой на своем, не распускай руки, когда приедешь к финишу — там уже можно посмотреть, что тебя хватали, мешали. Но если ты начнешь цеплять соперника в ответ, то это грозит обоюдным нарушением", — пояснил тренер сборной России по ски-кроссу Виктор Хорошилов. Тренеры и сервис Помимо судей на обочине трассы стоят и тренеры выступающих спортсменов. Как правило, один из специалистов находится в стартовой секции, еще один — на финише, еще один — непосредственно на трассе. Находятся они там, конечно, не из чистого любопытства, в ски-кроссе можно получить подсказку от тренера уже во время хода соревнований. "Если мне не понравилось, как мой спортсмен сделал что-то по ходу трассы, то я могу вызвать его [по рации], сказать свое мнение. Причем общение у нас идет в формате диалога — он тоже может ответить, что, например, на этом участке не было другой возможности движения", — рассказал тренер российской команды по ски-кроссу. Кроме работы непосредственно на турнирах тренерский штаб отвечает за подготовку спортсменов к сезону. В силу специфики дисциплины у ски-кроссистов одна из самых разнообразных тренировочных программ. Помимо классической силовой работы в тренажерном зале, прыжков и ускорений большое внимание уделяется развитию координации и баланса. Так, все ски-кроссисты в обязательном порядке выполняют базовые элементы (сальто, кувырки, группировки) на батуте — чтобы лучше контролировать тело в воздухе во время вылета с трассы. На развитие баланса также работает слэклайн и даже жонглирование. Этим летом сборная России по ски-кроссу приехала в Москву осваивать памп-трек. Это асфальтовая трасса, которая изначально предназначалась для велосипедистов, но при желании тренироваться там можно и на роликовых коньках.

"Памп-трек — это работа над балансом, прохождение поворотов, волн, получается почти полноценная трасса ски-кросса. Не все у нас, конечно, хорошо катались на роликах, один из таких примеров — Сергей Ридзик. Но если посмотреть на то, как он катался там в первый день и каким был после второго сбора, — это совсем разные люди. Если в начале тренировок на памп-треке у него в глазах была мысль — просто проехать бы и не упасть, то в конце он уже ехал на время, улучшал результаты", — рассказал Хорошилов. Еще одни важные люди в команде — специалисты по сервису. Есть мнение, что итоговый успех складывается примерно на 40% из усилий фристайлиста, но по 30% успеха обеспечивает тренерский штаб и грамотный сервис. В задачи сервисменов входит не только подбор правильных мазей и работа с лыжами и ботинками во время соревнований, но и подготовка лыж в летний период. Специалисты ездят на фабрики, отбирают для фристайлистов по несколько пар лыж, какие-то из них останутся для разминки, другие пойдут в разминочно-квалификационную категорию и так далее. Новички, лидеры и Олимпиада Чаще всего в ски-кросс, конечно, приходят из горнолыжного спорта, ведь фристайлисту важно получить правильную лыжную технику. Горнолыжная подготовка начинается в спортивных школах, где уже примерно в 12 лет тренер рекомендует, в какой дисциплине ребятам лучше продолжать развиваться. Базовая школа ски-кросса в России — это Санкт-Петербург, также существуют школы в Челябинске, Москве, есть трассы в Миассе, Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Подмосковье. В Миассе даже стараются развивать ски-кросс как массовый вид спорта. На существующей там трассе могут прокатиться и любители, специально для этого после сборов профессиональных спортсменов ее немного упрощают.

Описание Тренировка сборной России по ски-кроссу на Олимпиаде-2018 © Сергей Красноухов/ТАСС