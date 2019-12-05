Российские гандболистки обыграли японок и одержали четвертую победу подряд на ЧМ

В турнирной таблице группы D россиянки занимают первое место, набрав 8 очков в четырех матчах, команда победила в четвертый раз подряд и ранее досрочно обеспечила выход во второй групповой этап. На втором месте располагается сборная Швеции (6 очков, три матча), на третьем - сборная Японии (4, 4), далее идут команды Аргентины (2, 3), ДР Конго (2, 4) и Китая (0, 4). Позднее в четверг встретятся сборные Швеции и Аргентины. В заключительном туре россиянки сыграют с шведками, матч пройдет в пятницу, начало встречи в 14:30 мск.

В турнире принимают участие 24 сборные, которые на предварительном этапе разделены на четыре группы. Три лучших коллектива из каждой группы выйдут во второй групповой этап, где они будут разделены на две группы (в группе I сыграют команды из групп А и В, в группе II - команды из групп С и D), в которых каждая из сборных сыграет еще по три матча с новыми соперниками, по итогам основного группового этапа будут также учтены очки команд, набранные на предварительном этапе. Сборная России уже обеспечила себе выход в основную групповую стадию турнира, где точно сыграет с командами Испании и Черногории, третий соперник определится по итогам встречи между сборными Румынии и Венгрии, которая пройдет в пятницу.

По две команды из каждой группы на втором групповом этапе пройдут в полуфинал, где состоится розыгрыш призовых мест, победитель турнира получит путевку на Олимпийские игры - 2020 в Токио.

На мировом первенстве в 2017 году россиянки заняли пятое место, действующим чемпионом мира и Европы является сборная Франции. Если сборная Франции защитит титул на турнире в Японии, то россиянки получат олимпийскую путевку как финалистки чемпионата Европы - 2018.

Чемпионат мира завершится 15 декабря.