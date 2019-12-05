Свищев надеется на принятие в первом чтении закона о продаже пива на аренах до конца года

МОСКВА, 5 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев выразил надежду, что законопроект, снимающий запрет на продажу пива на стадионах во время футбольных матчей, будет рассмотрен в первом чтении до новогодних праздников. Об этом он рассказал ТАСС.

В четверг комитет рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект. Авторами инициативы выступили Свищев и вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (оба представляют фракцию ЛДПР). Документом предлагается "разрешить розничную продажу пива и пивных напитков в спортивных сооружениях во время матчей, проводимых в рамках официальных спортивных соревнований по футболу". Комитет по спорту выступает соисполнителем по этому законопроекту, профильный - думский комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

"Точной даты, конечно, нет, - сказал Свищев, отвечая на вопрос, когда законопроект может быть принят. - Только сегодня у нас прошло заседание комитета по спорту в Госдуме. Принято решение поддержать данный законопроект с оговорками и замечаниями, которые наши коллеги-депутаты внесли. Считаю, что впереди достаточно большая работа".

"Самое главное, чтобы мы успели рассмотреть законопроект в первом чтении до зимних праздников. Это можно сделать при правильном стечении обстоятельств", - добавил он.

В пояснительной записке говорится, что детско-юношеские соревнования не подпадают под действие законопроекта. При этом организаторы соревнований должны будут направлять финансовые средства, полученные от реализации пива в спортивных сооружениях, на развитие детско-юношеского и профессионального спорта. В октябре правительство РФ дало положительный отзыв на законопроект.