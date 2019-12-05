{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Свищев надеется на принятие в первом чтении закона о продаже пива на аренах до конца года

В четверг комитет рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев Артем Коротаев/ТАСС
Описание
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев
© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев выразил надежду, что законопроект, снимающий запрет на продажу пива на стадионах во время футбольных матчей, будет рассмотрен в первом чтении до новогодних праздников. Об этом он рассказал ТАСС.

На эту тему
Левитин: закон о продаже пива на стадионах поддержит балансодержателей сооружений

В четверг комитет рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект. Авторами инициативы выступили Свищев и вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (оба представляют фракцию ЛДПР). Документом предлагается "разрешить розничную продажу пива и пивных напитков в спортивных сооружениях во время матчей, проводимых в рамках официальных спортивных соревнований по футболу". Комитет по спорту выступает соисполнителем по этому законопроекту, профильный - думский комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

"Точной даты, конечно, нет, - сказал Свищев, отвечая на вопрос, когда законопроект может быть принят. - Только сегодня у нас прошло заседание комитета по спорту в Госдуме. Принято решение поддержать данный законопроект с оговорками и замечаниями, которые наши коллеги-депутаты внесли. Считаю, что впереди достаточно большая работа".

"Самое главное, чтобы мы успели рассмотреть законопроект в первом чтении до зимних праздников. Это можно сделать при правильном стечении обстоятельств", - добавил он.

В пояснительной записке говорится, что детско-юношеские соревнования не подпадают под действие законопроекта. При этом организаторы соревнований должны будут направлять финансовые средства, полученные от реализации пива в спортивных сооружениях, на развитие детско-юношеского и профессионального спорта. В октябре правительство РФ дало положительный отзыв на законопроект.

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
Эксперты РФ убеждены, что данные лаборатории менялись Родченковым из США
Российская сторона считает, что база данных до июня 2016 года фактически администрировалась через интернет из Лос-Анджелеса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС