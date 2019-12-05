Главе World Athletics Коу отказано в членстве в МОК из-за конфликта интересов

ТАСС, 5 декабря. Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу пока не может претендовать на членство в Международном олимпийском комитете (МОК) из-за конфликта интересов. Об этом заявил президент МОК Томас Бах на пресс-конференции после заседания исполкома организации в швейцарской Лозанне.

"Президент World Athletics Себастьян Коу все еще не включен в список кандидатов на членство в МОК из-за риска потенциального конфликта интересов в связи с тем, что он занимает должность исполнительного директора спортивной консалтинговой компании CSM", - сказал Бах.

Также по итогам заседания было объявлено о рекомендации исполкома МОК включить в число членов организации президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино, президента Международной федерации тенниса Дэвида Хаггерти и главу Национального олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямаситу.