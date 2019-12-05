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Летние олимпийские виды спорта

Вековищев завоевал бронзу ЧЕ на короткой воде на дистанции 200 м вольным стилем

Победу одержал литовец Данас Рапшис
Михаил Вековищев Егор Алеев/ТАСС
Описание
Михаил Вековищев
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 5 декабря. Россиянин Михаил Вековищев завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы на короткой воде на дистанции 200 м вольным стилем. Соревнования проходят в Глазго.

21-летний Вековищев показал результат 1 минута 41,52 секунды. Победу одержал литовец Данас Рапшис (1.41,12), вторым стал британец Данкан Скотт (1.41,42).

На дистанции 400 м комплексным плаванием россиянин Илья Бородин завоевал серебро, показав результат 4 минуты 3,65 секунды. Победу одержал британец Макс Литчфилд (4.01,36), третьим стал россиянин Даниил Пасынков (4.09,98).

Вековищев является двукратным серебряным призером чемпионатов мира, в его активе также бронза мирового первенства. На чемпионатах мира на короткой воде он по три раза завоевывал золотые и серебряные награды. Вековищев является трехкратным чемпионом Европы на короткой воде, серебряным и двукратным бронзовым призером соревнований.

Теперь в активе сборной России на текущем турнире пять медалей - две золотые, одна серебряная и две бронзовые. В среду россиянин Владимир Морозов завоевал золото на дистанции 50 м брассом, позднее в тот же день мужская сборная России, в состав которой входил Вековищев, одержала победу в эстафете 4х50 м вольным стилем.

Чемпионат Европы в Глазго завершится 8 декабря.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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