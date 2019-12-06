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Финал Гран-при по фигурному катанию

Загитова чисто провела тренировку в финале Гран-при. Трусова упала с тройного акселя

Алена Косторная начала тренировочный прокат программы с тройного акселя, который был приземлен на две ноги
Алина Загитова EPA-EFE/KIMIMASA MAYAMA
Описание
Алина Загитова
© EPA-EFE/KIMIMASA MAYAMA

ТУРИН /Италия/, 6 декабря. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка российская фигуристка Алина Загитова безошибочно провела тренировку короткой программы в финале Гран-при в Турине. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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17-летняя Загитова, которая закрывала разминку у женщин, начала "прогон" короткой программы с каскада из тройного лутца и тройного риттбергера, затем россиянка выполнила двойной аксель, а также тройной флип. Другая российская фигуристка, 15-летняя Александра Трусова, попыталась выполнить тройной аксель - самый дорогой тройной прыжок и элемент повышенной сложности у женщин, но упала. Следом она выполнила каскад из тройного лутца и тройного риттбергера с ошибкой на выезде из последнего элемента, заключительный прыжок в своей короткой программе - тройной флип - она пропустила. После "прогона" программы Трусова без падений исполнила четверные лутц, флип и сальхов, каскад из четверного тулупа и тройного сальхова через ойлер, а также еще несколько попыток тройного акселя, три из которых были успешными.

Алена Косторная начала тренировочный прокат программы с тройного акселя, который был приземлен на две ноги. Позднее фигуристка допустила ошибку на тройном лутце - она была вынуждена коснуться льда рукой, чтобы избежать падения. Каскад из тройного флипа и тройного тулупа 16-летняя Косторная также не смогла выполнить безупречно - она сделала помарку на выезде из тулупа.

15-летняя Анна Щербакова безошибочно исполнила свою короткую программу. Она чисто приземлила тройной аксель и сразу два каскада - из тройного флипа и тройного риттбергера, а также из тройного лутца и тройного риттбергера. После проката она, как и Трусова, выполняла четверные - два лутца (один - в каскаде с тройным тулупом) и флип. Основная соперница россиянок, японка Рика Кихира, сделала тройной аксель и тройной риттбергер, а также каскад из тройного флипа и тройного тулупа, прокат японской фигуристки был чистым.

Женщины представят короткие программы в рамках финала Гран-при в пятницу, начало - в 21:50 мск.

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Финал Гран-при по фигурному катанию
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