Олимпийский дух Турина. В Италии стартовал финал Гран-при по фигурному катанию

ТУРИН /Италия/, 6 декабря. /ТАСС/. Взрослый и юниорский финалы Гран-при по фигурному катанию сезона-2019/20 стартовали в итальянском городе Турин. Соревнования проходят на льду арены "Палавела", на которой проходил турнир фигуристов в рамках Олимпийских игр 2006 года.
Более половины участников стартового соревновательного дня были юниорами. Первыми на лед вышли юноши-одиночники, которые представили короткие программы. Основные надежды российские болельщики в данной дисциплине возлагали на 14-летнего Даниила Самсонова, владеющего практически всеми видами четверных прыжков. Однако в прокате Самсонов, вероятно, немного перенервничал и допустил ошибку, упав на тройном акселе, с результатом 77,75 балла фигурист занимает промежуточное второе место.
"Не очень доволен, так как мог откатать лучше, без падения, - сказал Самсонов журналистам. - Я старался отрабатывать на остальных элементах, чтобы набрать баллы, которые потерял. Стараешься не заострять внимание на конкуренции, отключиться от этого, чтобы выполнить программы".
17-летний Петр Гуменник тяжело провел тренировку перед короткой программой. Само выступление у фигуриста получилось значительно лучше, однако ошибок избежать не удалось. Он упал на тройном акселе, который получился с недокрутом. При этом оставшиеся элементы спортсмен выполнил чисто, получив 72,16 балла (четвертое место).
"Обидно за аксель, если убрать этот элемент, то получилось все хорошо, - сказал Гуменник. - Если бы я сделал его, то прокат был бы одним из лучших. Тамара Николаевна Москвина (тренер, находившаяся рядом с Гуменником во время объявления оценок - прим. ТАСС) сказала, что не настроился на первый прыжок, но она осталась довольна прокатом. Все будет решаться в произвольной программе, потому что разрыв не очень большой, там я планирую прыгать четверные лутц и сальхов".
Лидерство после короткой программы захватил 16-летний россиянин Андрей Мозалев. Он продемонстрировал безупречный прокат, получив 82,45 балла. "Чувства хорошие, зрители очень добрые, поддерживали, все очень классно, мне нравится, - прокомментировал Мозалев. - Спокойно настраивался на прокат, тренеры сказали, что я молодец, будем работать дальше, день отдыха перед произвольной программой ничего не меняет".
Валиева отказалась от четверных
Короткая программа в женском юниорском катании преподнесла болельщикам несколько сюрпризов. Дебютантка международного юниорского уровня 13-летняя Камила Валиева считалась одной из главных фавориток финала серии, однако в четверг россиянка допустила серьезную оплошность при выезде с тройного риттбергера, которая стоила ей большого количества баллов, фигуристка объяснила ошибку волнением. При этом она была бы способна с промежуточного четвертого места (69,02 балла) подняться на вершину благодаря четверному тулупу, присутствовавшему в ее заявке в произвольной программе, а также высоким оценкам за компоненты. Однако позднее стало известно, что Валиева решила отказаться от четверных в Турине.
- Фигуристка Васильева считает, что могла лучше исполнить короткий прокат в финале Гран-при
- Фигуристка Усачева намерена разучивать тройной аксель и включать его в свои программы
- Валиева не будет исполнять четверной прыжок в произвольной программе в финале Гран-при
- Фигуристка Валиева объяснила ошибку в короткой программе финала Гран-при волнением
Ее главная соперница - 14-летняя американка Алиса Лью - не планирует уступать. В короткой программе она выполнила тройной аксель в каскаде с тройным тулупом и захватила промежуточное лидерство (71,19). В произвольной программе спортсменка планирует продемонстрировать сразу два четверных лутца и два тройных акселя, что можно назвать серьезной заявкой на победу.
В беседе с журналистами Лью рассказала, что ее источником вдохновения является 15-летняя россиянка Александра Трусова, ныне выступающая на взрослом уровне. "Она [Трусова] очень храбрая, идет на все, - сказала фигуристка. - Она очень сильная".
Второе место по итогам короткой программы занимает Дарья Усачева (70,15 балла). На третьей строчке располагается Ксения Синицына (69,40), на пятой - Виктория Васильева (68,07).
"Все наши девочки просто роскошные, - сказала в беседе с ТАСС олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова. - При этом они все разные, индивидуальные, красиво катаются. Мне очень нравится, что это поколение абсолютно четко понимает суть сбалансированного катания. Здесь необходимы и техника, и компоненты, чтобы создать красоту, все это очень нужно, сегодня они были хороши".
Парники вспоминают Олимпиаду
В юниорском парном катании сборной России равных не нашлось. Первые пять из шести мест принадлежат российским фигуристам. Лидируют Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов (68,80), вторыми идут Ксения Ахантьева и Валерий Колесов (66,64), третьими - Диана Мухаметзянова и Илья Миронов (64,90), четвертыми - Алина Пепелева и Роман Плешков (64,67), пятыми - Юлия Артемьева и Михаил Назарычев (63,89).
Во взрослых состязаниях спортивных пар такого превосходства российской команды, конечно, не было. Причина в том, что побеждать абсолютных мировых рекордсменов - китайцев Суй Вэньцзин и Хань Цуна - сейчас практически невозможно, если они катаются чисто, а в короткой программе финала так и произошло - 77,50 балла. Однако сразу два места на пьедестале (Александра Бойкова и Дмитрий Козловский идут вторыми с результатом 76,65 балла, а Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин располагаются на третьей строчке - 75,16 балла) и промежуточную четвертую позицию Анастасии Мишиной и Александра Галлямова (71,48) можно считать успехом.
Одной из главных тем общения парников с журналистами после прокатов стали воспоминания об Олимпийских играх 2006 года. На том турнире российская сборная завоевала три золотые медали из четырех возможных - Евгений Плющенко первенствовал в мужском одиночном катании, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин - в парах, Татьяна Навка с Романом Костомаровым - в танцах на льду. "Конечно, три золотые медали из четырех - серьезный уровень. Ощущалась энергетика большого турнир, мы не могли не заметить олимпийские кольца на арене", - сказал Козловский.
Алиев и Самарин не показали свой максимум
Закрывали программу первого дня финала соревнования во взрослом мужском одиночном катании. От России в Турине в данной дисциплине выступают Александр Самарин и Дмитрий Алиев. Оба фигуриста имеют солидный технический арсенал, а также хорошие оценки за компоненты. Поэтому при безошибочном прокате оба могли бы побороться за места на пьедестале.
Однако с безошибочностью возникла проблема. Алиев "сдвоил" тройной тулуп в каскаде с четверным лутцем, а также потерял уровни на двух вращениях и дорожке шагов. Самарин не смог чисто приземлить четверной лутц, который также планировал выполнять в каскаде с тулупом, из-за этого он попытался добавить прыжок к четверному флипу, но тулуп получился двойным, а флип - недокрученным. После короткой программы Алиев с результатом 88,78 балла идет четвертым, Самарин (81,32) - пятым. Лидирует американец Натан Чен (110,38), второе место занимает японец Юдзуру Ханю (97,43), третье - француз Кевин Эймоз (96,71).
"Боролся сегодня за элементы, чувствовал себя замечательно, настрой был классный, без тряски и волнения, - сказал Алиев. - Настроил себя грамотно, приходится немножко спасать прыжки, обидно, что не удается набирать плюсы на элементах. Несмотря на все ошибки, я программы не проваливаю и борюсь за элементы, этим очень доволен".
Самарин вышел к журналистам, с трудом сдерживая разочарование от собственного выступления. Фигурист отметил, что не планирует упрощать техническое наполнение. "Никак не оцениваю [прокат], не получилось то, что хотели, не буду искать оправданий. Упрощать ничего не станем, продолжим идти и добиваться чистоты исполнения, сегодня был неудачный день, но есть еще произвольная программа", - сказал Самарин.
Соревнования в рамках финала Гран-при продолжатся в пятницу ритм-танцем у взрослых и юниорских дуэтов, произвольной программой у девушек-юниорок, а также короткой программой у взрослых одиночниц. Кроме того, взрослые пары продемонстрируют свои произвольные программы. Финал Гран-при завершится в воскресенье показательными выступлениями.