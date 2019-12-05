Фигурист Козловский хотел бы видеть Криштиану Роналду на трибунах финала Гран-при

ТУРИН /Италия/, 5 декабря. /ТАСС/. Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, хотел бы видеть на трибунах во время финала Гран-при в Турине футболиста местного клуба "Ювентус" Криштиану Роналду. Об этом Козловский рассказал журналистам после выступления с короткой программой.

Бойкова и Козловский набрали за исполнение короткой программы 76,65 балла и заняли второе место. "Настроение сдержанное, особой радости нет, это только короткая программа, и тем более сами ощущали небольшую скованность прокате, для себя концентрируемся уже на завтрашний день. Он был на высоком уровне, основные элементы были сделаны очень хорошо. Но внутри себя мы ощущаем, что где-то не дожали энергетическую планку", - считает Козловский.

"Мы созванивались с Криштиану, но он занят, - пошутил фигурист. - Конечно, хотелось бы, чтобы он пришел, у Международного союза конькобежцев, думаю, сразу выросло бы число подписчиков. Но у него, думаю, есть другие дела".

"Скажем так, "прокат жизни" мы сегодня не сделали. Присутствовала определенная нервозность. Финал Гран-при - это мини-чемпионат мира, здесь шесть лучших пар на данный момент, большое количество опытных пар. Поэтому, конечно, не скажу, что это какое-то давление, но ответственность определенная чувствовалась", - отметил фигурист.

С мнением Козловского согласилась Александра Бойкова. "Это был далеко не худший наш прокат, но и не лучший, рабочий вариант. Внутренне в этом прокате было больше сдержанности, сконцентрированности. И не столько отдаешь зрителям энергии", - сказала фигуристка.

Соревнования в Турине проходят на ледовой арене, которая принимала турнир Олимпийских игр 2006 года, тогда российские спортсмены стали лучшими в танцах на льду, парном катании и в мужском одиночном катании. "Конечно, три золотых медали из четырех - это серьезный уровень. Присутствовало ощущение энергетики большого турнира. И мы не могли не заметить олимпийские кольца на арене", - рассказал Козловский.