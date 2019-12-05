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Финал Гран-при по фигурному катанию

Фигуристы Бойкова и Козловский идут вторыми после короткой программы в финале Гран-при

Лидируют китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТУРИН /Италия/, 5 декабря. /ТАСС/. Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский занимают второе место после короткой программы в соревновании спортивных пар в финале серии Гран-при. Соревнования проходят в итальянском Турине.

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По итогам проката короткой программы россияне получили 76,65 балла. Лидируют китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун (77,50), третьими идут россияне Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (75,16). Россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали четвертыми (71,48).

В текущем сезоне 17-летняя Бойкова и 19-летний Козловский выиграли два этапа Гран-при - в Канаде и Москве. Они являются бронзовыми призерами чемпионатов Европы и России 2019 года, в 2017 году они стали вторыми на юниорском чемпионате мира, а годом ранее были третьими в финале серии Гран-при среди юниоров.

Произвольные программы спортивные пары представят в пятницу. Позднее в четверг короткую программу представят мужчины, финал Гран-при в Турине завершится 7 декабря.

Теги
Финал Гран-при по фигурному катанию
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