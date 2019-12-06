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Футбол в России

Кремль не видит серьезных угроз в ситуации с беспорядками фанатов на матчах

Дмитрий Песков напомнил, что футбольные болельщики неоднократно совершали правонарушения
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

СОЧИ, 6 декабря. /ТАСС/. Кремль считает естественным участие правоохранителей в пресечении беспорядков футбольных фанатов. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Если речь идет о правонарушениях, то совершенно естественно, что и полиция, и следственные органы вмешиваются, - подчеркнул он. - Это нормальная практика". Песков напомнил, что футбольные болельщики неоднократно совершали правонарушения, "в этих случаях в дело вступают правоохранительные органы".

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Отвечая на вопрос о том, насколько серьезной считают в Кремле ситуацию с правонарушениями, совершаемыми болельщиками, представитель администрации президента заявил: "Мы не полагаем, что ситуация серьезна и чем-то чревата. Действительно, были определенные происшествия, но в данном случае есть спортивные власти, Российский футбольный союз, которые и занимаются этим вопросом".

1 декабря в Санкт-Петербурге состоялся матч московского "Спартака" и "Зенита", встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу петербургского клуба. На самом матче фанаты вывешивали оскорбительные баннеры в адрес форварда "Зенита" и капитана сборной России Артема Дзюбы и выкрикивали оскорбления, из-за чего администрации стадиона пришлось временно включить шумовую глушилку. Также фанаты жгли запрещенную пиротехнику. Одного из лидеров фанатов "Спартака" Валерия Бевза 4 декабря суд в Петербурге оштрафовал на 5 тыс. рублей и запретил ему посещать матчи на полтора года. Всего же за правонарушения более 70 болельщиков были привлечены к административной ответственности, часть из них помещена под административный арест, а несколько десятков фанатов оштрафованы на различные суммы.

По итогам матча Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал "Спартак" на 250 тыс. рублей за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы. "Зенит" оштрафован на 150 тыс. рублей за скандирование болельщиками нецензурных выражений и бросков на поле посторонних предметов.

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