Фанаты "Зенита" попросили ОНК проверить содержание арестованных болельщиков "Спартака"

Матч 18-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Спартаком" состоялся в воскресенье в Петербурге на "Газпром-Арене". Встреча завершилась победой "Зенита" со счетом 1:0. Источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что перед матчем в городе были задержаны около 90 человек за мелкое хулиганство, большинство из них - фанаты "Спартака". После этого суды в Петербурге оштрафовали на 500 рублей 30 фанатов, еще троих арестовали на 15 суток.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Председатель Общественной наблюдательной комиссии Санкт-Петербурга Александр Холодов по просьбе болельщиков петербургского футбольного клуба "Зенит" проверил условия содержания троих фанатов московского "Спартака", арестованных в Петербурге перед матчем команд. Об этом Холодов сообщил в своем аккаунте в Youtube.

"Ко мне поступило обращение от фанатов петербургского "Зенита". Они переживают за ваши условия содержания и попросили проверить условия", - сказал Холодов на видео, опубликованном по итогам встречи с арестованными.

На ролике все трое стоят спиной к Холодову, чтобы не было видно их лиц. Арестованные сообщают, что претензий к условиям содержания у них нет. "Все гостеприимно, позвонить даже предлагают родственникам", - говорит один из болельщиков.

Жалоб на питание у болельщиков тоже нет. При этом один из них говорит, что арестованные не понимают, "почему они здесь находятся, так как они не совершали никаких правонарушений".

Дзержинский районный суд Петербурга назначил по 15 суток административного ареста троим фанатам, задержанным в центре города 1 декабря за нецензурную брань в общественном месте. При назначении наказания они свою вину не признали и пояснили, что правонарушения не совершали. По их словам, 1 декабря они вышли из отеля в центре города, к ним подошли сотрудники полиции и попросили предъявить документы, а после этого им предложили пройти в отдел.