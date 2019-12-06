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Футбол в России

ФК "Динамо" попросил фанатов не нарушать порядок на матче с "Зенитом" в Санкт-Петербурге

Ранее за различные правонарушения в Петербурге были задержаны болельщики "Спартака"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Московское "Динамо" обратилось к болельщикам клуба, которые собираются посетить гостевой матч 19-го тура чемпионата России по футболу против петербургского "Зенита", попросив их воздержаться от правонарушений во время игры. Об этом сообщает пресс-служба столичной команды.

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Встреча пройдет в пятницу, начало - в 19:30 мск.

"Обращаемся к вам с просьбой отказаться от использования пиротехнических и других запрещенных средств, воздержаться от расистских выкриков, а также напоминаем вам про ужесточение мер наказания за правонарушения во время футбольных матчей, - говорится в заявлении пресс-службы. - Так, за грубое нарушение правил налагается штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или арест сроком до 15 суток и запрет на посещение матчей от года до семи лет".

1 декабря в Санкт-Петербурге состоялся матч 18-го тура РПЛ между московским "Спартаком" и "Зенитом", встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу петербургского клуба. Перед матчем СМИ сообщали о задержании болельщиков "Спартака". На самом матче фанаты вывешивали оскорбительные баннеры в адрес форварда "Зенита" и капитана сборной России Артема Дзюбы и выкрикивали оскорбления, из-за чего администрации стадиона пришлось временно включить шумовую глушилку, также фанаты жгли пиротехнику. Одного из лидеров фанатов "Спартака" Валерия Бевза 4 декабря суд в Петербурге оштрафовал на 5 тыс. рублей и запретил ему посещать матчи на полтора года.

"Зенит" лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка в 18 матчах. "Динамо" располагается на шестом месте, имея в активе 24 очка в 18 матчах.

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