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Допинг-скандал вокруг российского спорта

Попов начал работу на посту антидопингового координатора ВФЛА с дела бегуньи Тухтаевой

Специалист сменил на этом посту отстраненную Елену Иконникову

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Дело дисквалифицированной бегуньи на 800 метров Нигины Тухтаевой, замеченной на сборах в Кисловодске, стало первым вопросом, над которым начал работать новый антидопинговый координатор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Роберт Попов. Об этом Попов сообщил ТАСС.

Попов приступил к непосредственной работе в пятницу, 6 декабря, заменив на этом посту отстраненную Елену Иконникову.

"Сейчас я вхожу в курс дел, изучаю всю документацию, - заметил Попов. - Также был подключен к процессу разработки дорожной карты. Ждет большой пласт работы на стыке международного права, антидопинговых правил и юриспруденции. Важно определить все болевые точки".

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"Хочу также отметить, что в свой первый рабочий день столкнулся к рассмотрением ситуации, связанной с нарушением антидопинговых правил ранее дисквалифицированной спортсменкой, - продолжил собеседник ТАСС. - Речь идет о Нигине Тухтаевой, замеченной на сборе в Кисловодске. К нам пришел соответствующий сигнал от представителя тренерского штаба. Сразу отмечу, что эта спортсменка оказалась в Кисловодске не по линии сборной команды России".

По словам Попова, в настоящее время делом Тухтаевой занимается Российское антидопинговое агентство.

В пробе Тухтаевой, взятой на чемпионате Уральского федерального округа в помещении, была обнаружена запрещенная субстанция - метилгексанамин (стимулятор). Спортсменка дисквалифицирована на два года, начиная с 8 февраля 2019 года. Аннулированию подлежат результаты спортсменки, показанные с 20 января 2019 года.

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Допинг-скандал вокруг российского спорта
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