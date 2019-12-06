Попов начал работу на посту антидопингового координатора ВФЛА с дела бегуньи Тухтаевой

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Дело дисквалифицированной бегуньи на 800 метров Нигины Тухтаевой, замеченной на сборах в Кисловодске, стало первым вопросом, над которым начал работать новый антидопинговый координатор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Роберт Попов. Об этом Попов сообщил ТАСС.

Попов приступил к непосредственной работе в пятницу, 6 декабря, заменив на этом посту отстраненную Елену Иконникову.

"Сейчас я вхожу в курс дел, изучаю всю документацию, - заметил Попов. - Также был подключен к процессу разработки дорожной карты. Ждет большой пласт работы на стыке международного права, антидопинговых правил и юриспруденции. Важно определить все болевые точки".