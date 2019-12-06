ВФЛА передала дорожную карту по устранению нарушений антидопинговых правил Минспорту

Кроме того, Роберт Попов был назначен антидопинговым координатором ВФЛА, его кандидатура ранее была согласована Министерством спорта и РУСАДА.

Передача дорожной карты состоялась в четверг. Также ВФЛА передала комментарии к перечню антикризисных предложений Российского антидопингового агентства (РУСАДА). В настоящий момент ВФЛА ожидает юридическую оценку Минспорта РФ по возможности реализации дорожной карты и предложений РУСАДА.

27 ноября в Министерстве спорта на заседании комиссии по государственной аккредитации спортивных федераций был рассмотрен вопрос о возможном нарушении ВФЛА антидопинговых правил. Министерство спорта РФ рекомендовало отстранить от работы в руководящих органах ВФЛА лиц, причастных к делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко. До 3 декабря ВФЛА должно было совместно с Российским антидопинговым агентством сформулировать дорожную карту по устранению нарушений антидопинговых правил, борьбе с допингом в легкой атлетике и до 5 декабря направить ее копию в Министерство спорта, а также назначить нового антидопингового координатора.

До 11 декабря ВФЛА должна предоставить Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) документ, в котором будет рассматриваться вопрос обеспечения честности в легкой атлетике.

ВФЛА с ноября 2015 года лишена членства в международной федерации в связи с чередой допинговых нарушений российским легкоатлетами. По этой причине спортсмены страны допускаются к международным стартом только в нейтральном статусе. Минспорт и Олимпийский комитет России (ОКР) в конце ноября призвали ВФЛА провести внеочередные выборы президента организации в связи с допинговым кризисом, который привел к отставке Дмитрия Шляхтина. И. о. президента ВФЛА на переходный период была избрана Юлия Тарасенко.