{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Допинг-скандал вокруг российского спорта

ВФЛА передала дорожную карту по устранению нарушений антидопинговых правил Минспорту

Сообщается, что Роберт Попов был назначен антидопинговым координатором Всероссийской федерации легкой атлетики
Исполняющая обязанности президента ВФЛА Юлия Тарасенко Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Исполняющая обязанности президента ВФЛА Юлия Тарасенко
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 6 декабря. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) передала Министерству спорта РФ вариант дорожной карты по устранению организацией нарушений антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА.

Передача дорожной карты состоялась в четверг. Также ВФЛА передала комментарии к перечню антикризисных предложений Российского антидопингового агентства (РУСАДА). В настоящий момент ВФЛА ожидает юридическую оценку Минспорта РФ по возможности реализации дорожной карты и предложений РУСАДА.

Кроме того, Роберт Попов был назначен антидопинговым координатором ВФЛА, его кандидатура ранее была согласована Министерством спорта и РУСАДА.

На эту тему
Тарасенко: ВФЛА проанализирует предложенный РУСАДА вариант дорожной карты

27 ноября в Министерстве спорта на заседании комиссии по государственной аккредитации спортивных федераций был рассмотрен вопрос о возможном нарушении ВФЛА антидопинговых правил. Министерство спорта РФ рекомендовало отстранить от работы в руководящих органах ВФЛА лиц, причастных к делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко. До 3 декабря ВФЛА должно было совместно с Российским антидопинговым агентством сформулировать дорожную карту по устранению нарушений антидопинговых правил, борьбе с допингом в легкой атлетике и до 5 декабря направить ее копию в Министерство спорта, а также назначить нового антидопингового координатора.

До 11 декабря ВФЛА должна предоставить Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) документ, в котором будет рассматриваться вопрос обеспечения честности в легкой атлетике. 

ВФЛА с ноября 2015 года лишена членства в международной федерации в связи с чередой допинговых нарушений российским легкоатлетами. По этой причине спортсмены страны допускаются к международным стартом только в нейтральном статусе. Минспорт и Олимпийский комитет России (ОКР) в конце ноября призвали ВФЛА провести внеочередные выборы президента организации в связи с допинговым кризисом, который привел к отставке Дмитрия Шляхтина. И. о. президента ВФЛА на переходный период была избрана Юлия Тарасенко.

Теги
Допинг-скандал вокруг российского спорта
Реклама на ТАСС
Финал Гран-при по фигурному катанию
Загитова чисто провела тренировку в финале Гран-при. Трусова упала с тройного акселя
Алена Косторная начала тренировочный прокат программы с тройного акселя, который был приземлен на две ноги
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС