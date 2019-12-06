Христенко: гольфу повезло, поскольку в нем не используют допинг

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Гольфу повезло, поскольку это неполитизированный вид спорта и в нем не употребляют допинг. Такое мнение после заседания исполкома Ассоциации гольфа России (АГР) журналистам высказал президент организации Виктор Христенко.

Ранее комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия. Для обсуждения этого вопроса исполком WADA соберется 9 декабря в Лозанне. Если РУСАДА вновь лишится соответствия, российские спортсмены могут быть отлучены от международных соревнований, включая Олимпийские игры, а страна - лишиться права проводить крупные соревнования.

"Что будет происходить 9 декабря, трудно сказать. Оптимизма новости не добавляют, но по моим ощущениям, гольф - это самый неполитизированный спорт, при том что в гольф играет сам Дональд Трамп, - сказал Христенко. - Гольфу повезло, что этих двух аспектов, непосредственно самого допинга и политизации, мы лишены".

Христенко сказал, что единственным представителем России, кто может выступить на Олимпиаде, является Нина Пегова. "В любом случае, мы сделаем все, чтобы Пегова смогла реализовать свой потенциал и попала на эту Олимпиаду", - отметил он.

Глава АГР рассказал об антидопинговых мерах, которые принимает организация. "Гольф и допинг пересеклись первый раз лишь однажды - перед Олимпиадой 2016 года, и это был единственный раз, а до этого подобной темы не существовало. АГР пришлось создавать систему, правила, регламенты. Всем спортсменам пришлось учиться и изучать эти новые правила", - подчеркнул он.

"Я до сих пор в шутку думаю, что же это за таблетка есть такая сладкая, которую я должен съесть, чтобы играть хотя бы с нулевым гандикапом", - добавил Христенко.