{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

ФК "Мордовия" в 2020 году планирует играть на "Мордовии-Арене"

В пятницу Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче стадиона в собственность Республики Мордовия

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Футбольный клуб "Мордовия" планирует играть в 2020 году на "Мордовии-Арене" после передачи стадиона в собственность республики и смены управляющей компании, сообщил в пятницу ТАСС министр спорта, молодежной политики и туризма Мордовии Александр Савилов.

На эту тему
Медведев подписал распоряжение о передаче "Мордовия-Арены" в собственность региона

В пятницу премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче стадиона "Мордовия-Арена", на котором проходили матчи чемпионата мира по футболу, в собственность Республики Мордовия. По словам министра, с 1 января управляющей компанией станет государственное автономное учреждение "Республиканский спортивно-тренировочный центр "Старт" вместо компании "Спорт-Ин", которая в судебном порядке решает вопрос с долгом футбольного клуба "Мордовия" по оплате аренды стадиона, задолженность составляет около 40,4 млн рублей.

"Конечно, мы заинтересованы, чтобы ФК "Мордовия" играла на "Мордовия-Арене", это планируется. Будем по максимуму работать с ними. У клуба заявлены две арены - "Мордовия Арена" и футбольный стадион "Старт", - сказал Савилов.

При этом Савилов не стал комментировать ТАСС ситуацию с долгом саранского клуба. "Это вопрос двух хозяйствующих субъектов, клуба и "Спорт-Ин", - отметил он.

Ранее директор саранского клуба Николай Левин сообщил ТАСС, что ФК "Мордовия" рассчитывает сыграть на "Модовия-Арене" весной после возобновления чемпионата Олимп - Футбольной национальной лиги.

"Мордовия-Арена" на данный момент является домашним стадионом клуба Российской премьер-лиги "Тамбов". Стадион был построен в апреле 2018 года к чемпионату мира и принял четыре матча группового этапа турнира.

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Летние олимпийские виды спорта
Путин отметил отличную подготовку и бойцовский характер российской сборной по плаванию
Россияне с мировым рекордом выиграли микст-эстафету 4х50 м комплексом на чемпионате Европы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС