ФК "Мордовия" в 2020 году планирует играть на "Мордовии-Арене"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Футбольный клуб "Мордовия" планирует играть в 2020 году на "Мордовии-Арене" после передачи стадиона в собственность республики и смены управляющей компании, сообщил в пятницу ТАСС министр спорта, молодежной политики и туризма Мордовии Александр Савилов.

В пятницу премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче стадиона "Мордовия-Арена", на котором проходили матчи чемпионата мира по футболу, в собственность Республики Мордовия. По словам министра, с 1 января управляющей компанией станет государственное автономное учреждение "Республиканский спортивно-тренировочный центр "Старт" вместо компании "Спорт-Ин", которая в судебном порядке решает вопрос с долгом футбольного клуба "Мордовия" по оплате аренды стадиона, задолженность составляет около 40,4 млн рублей.

"Конечно, мы заинтересованы, чтобы ФК "Мордовия" играла на "Мордовия-Арене", это планируется. Будем по максимуму работать с ними. У клуба заявлены две арены - "Мордовия Арена" и футбольный стадион "Старт", - сказал Савилов.

При этом Савилов не стал комментировать ТАСС ситуацию с долгом саранского клуба. "Это вопрос двух хозяйствующих субъектов, клуба и "Спорт-Ин", - отметил он.

Ранее директор саранского клуба Николай Левин сообщил ТАСС, что ФК "Мордовия" рассчитывает сыграть на "Модовия-Арене" весной после возобновления чемпионата Олимп - Футбольной национальной лиги.

"Мордовия-Арена" на данный момент является домашним стадионом клуба Российской премьер-лиги "Тамбов". Стадион был построен в апреле 2018 года к чемпионату мира и принял четыре матча группового этапа турнира.