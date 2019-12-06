Фигуристы Дэвис и Смолкин расстроены оценками за ритм-танец в финале Гран-при

ТУРИН /Италия/, 6 декабря. /ТАСС/. Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, испытывают разочарование из-за оценок ритм-танца в финале юниорского Гран-при в Турине. Об этом спортсмены сообщили журналистам.

Юниорские танцевальные дуэты представили короткие программы в пятницу. Дэвис и Смолкин получили за прокат 59,89 балла и занимают последнее, шестое место.

"По нашим ощущениям и ощущениям тренеров, вроде все получилось, - сказал Смолкин. - Увидели оценки и расстроились немножко. Может, сейчас закончатся соревнования и узнаем, почему так. Дорожку шагов у нас оценили первым уровнем, мы не знаем, за что, по нашим ощущениям, это был один из лучших прокатов сезона".

Также фигуристы рассказали, как будут готовиться к произвольной программе. "С боевым настроением, мы приехали сюда, попали в шестерку лучших, это опыт, мы рады присутствовать здесь, будем бороться и показывать качественное катание, - добавил Смолкин. - Не думаю, что эти оценки как-то повлияют на нас".

Соревнования танцевальных дуэтов в финале Гран-при завершатся в субботу.