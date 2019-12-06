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Финал Гран-при по фигурному катанию

Фигуристы Шанаева и Нарижный чувствуют себя в финале юниорского Гран-при как дома

Россияне сообщили, что не испытывали дополнительного давления перед ритм-танцем
Елизавета Шанаева и Девид Нарижный Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Елизавета Шанаева и Девид Нарижный
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТУРИН /Италия/, 6 декабря. /ТАСС/. Российские фигуристы Елизавета Шанаева и Девид Нарижный, выступающие в танцах на льду, рады тому, что вместе с ними в финале юниорского Гран-при в Турине выступают еще две российские пары, это создает для них домашнюю атмосферу. Об этом они рассказали журналистам.

С результатом 66,21 балла Шанаева и Нарижный, для которых нынешний сезон стал первым на международном уровне, занимают третье место после ритм-танца. Елизавета Худайбердиева и Андрей Филатов идут четвертыми (65,07), Диана Дэвис и Глеб Смолкин - шестыми (59,89).

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"Впечатления приятные, очень легко было кататься, - сказала Шанаева. - Была хорошая атмосфера - это очень хорошо для соревнований".

"Чувствовали себя по-домашнему, - сказал Нарижный в ответ на вопрос, каково это, когда половину состава участников турнира составляют соотечественники. - Просто все работаем, и, конечно, всегда такая задача - чтоб россияне были впереди".

Также фигуристы сообщили, что не испытывали дополнительного давления перед ритм-танцем. "Волнения не было - скорее была мотивация, - сказала Шанаева. - И промежуток между этапами и финалом был большой, но мы выступили на нескольких стартах и не выходили из соревновательного ритма. Поэтому давления какого-то не было".

Произвольная программа в танцах на льду среди юниоров пройдет в субботу.

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Финал Гран-при по фигурному катанию
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