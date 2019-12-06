Путин отметил отличную подготовку и бойцовский характер российской сборной по плаванию

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил сборную команду России по плаванию с победой и мировым рекордом в смешанной эстафете 4х50 метров комплексным плаванием на чемпионате Европы в шотландском Глазго. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.
"Отличная подготовка, командная сплоченность и спортивный, бойцовский характер помогли вам одолеть достойных соперников, показать великолепный результат и установить мировой рекорд в комбинированной смешанной эстафете 4x50 метров, - отметил Путин. - Ваша убедительная и по-настоящему красивая победа стала ярким свидетельством большого потенциала отечественной школы плавания и ее замечательных традиций".
"И конечно, особые слова благодарности вашим тренерам и наставникам. Их неустанный подвижнический труд - одно из главных, важнейших слагаемых вашего успеха", - добавил президент.
Сборная России в составе Марии Каменевой, Арины Сурковой, Климента Колесникова и Владимира Морозова показала результат 1 минута 36,22 секунды, что стало новым мировым рекордом. Предыдущий рекорд был установлен сборной США (1.36,40) 13 декабря 2018 года.
В активе сборной России на текущем турнире восемь медалей - три золотые, три серебряные и две бронзовые, российская команда лидирует в общем зачете. Второе место занимают итальянцы (2-1-5), третье - голландцы (2-1-1).
Чемпионат Европы в Глазго завершится 8 декабря.