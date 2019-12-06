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Летние олимпийские виды спорта

Путин отметил отличную подготовку и бойцовский характер российской сборной по плаванию

Россияне с мировым рекордом выиграли микст-эстафету 4х50 м комплексом на чемпионате Европы

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил сборную команду России по плаванию с победой и мировым рекордом в смешанной эстафете 4х50 метров комплексным плаванием на чемпионате Европы в шотландском Глазго. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Отличная подготовка, командная сплоченность и спортивный, бойцовский характер помогли вам одолеть достойных соперников, показать великолепный результат и установить мировой рекорд в комбинированной смешанной эстафете 4x50 метров, - отметил Путин. - Ваша убедительная и по-настоящему красивая победа стала ярким свидетельством большого потенциала отечественной школы плавания и ее замечательных традиций".

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"И конечно, особые слова благодарности вашим тренерам и наставникам. Их неустанный подвижнический труд - одно из главных, важнейших слагаемых вашего успеха", - добавил президент.

Сборная России в составе Марии Каменевой, Арины Сурковой, Климента Колесникова и Владимира Морозова показала результат 1 минута 36,22 секунды, что стало новым мировым рекордом. Предыдущий рекорд был установлен сборной США (1.36,40) 13 декабря 2018 года.

В активе сборной России на текущем турнире восемь медалей - три золотые, три серебряные и две бронзовые, российская команда лидирует в общем зачете. Второе место занимают итальянцы (2-1-5), третье - голландцы (2-1-1).

Чемпионат Европы в Глазго завершится 8 декабря.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЛетние олимпийские виды спорта
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