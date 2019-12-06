Путин отметил отличную подготовку и бойцовский характер российской сборной по плаванию

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил сборную команду России по плаванию с победой и мировым рекордом в смешанной эстафете 4х50 метров комплексным плаванием на чемпионате Европы в шотландском Глазго. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Отличная подготовка, командная сплоченность и спортивный, бойцовский характер помогли вам одолеть достойных соперников, показать великолепный результат и установить мировой рекорд в комбинированной смешанной эстафете 4x50 метров, - отметил Путин. - Ваша убедительная и по-настоящему красивая победа стала ярким свидетельством большого потенциала отечественной школы плавания и ее замечательных традиций".