Адвокат российских лыжников Вишеманн назвал произволом санкции WADA в отношении России

Ранее комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия. Для обсуждения этого вопроса исполком WADA соберется 9 декабря в Лозанне. Если РУСАДА вновь лишится соответствия, российские спортсмены могут быть отлучены от международных соревнований, включая Олимпийские игры, а страна - лишиться права проводить крупные соревнования.

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Адвокат Кристоф Вишеманн, который представляет интересы российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова, считает, что возможные санкции со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта являются произволом. Об этом говорится в письме, оказавшемся в распоряжении ТАСС.

"Это тот же самый подход, с которым Международный олимпийский комитет (МОК) справедливо потерпел неудачу в разбирательствах против бывшего министра спорта [Виталия] Мутко и российских спортсменов в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне, в разбирательстве против Александра Легкова - даже в швейцарском федеральном суде. Это явно незаконно, это произвол, который разоблачает двойные стандарты, преобладающие в борьбе с допингом, этот факт не может укрепить доверие. Страдают в этой ситуации в конце концов снова спортсмены, которые, как утверждается, защищены в спорте", - говорится в письме.

"Доклад профессора Макларена, как установили судьи CAS, имеет недостаток издержек и противовесов, которые необходимы и привычны в научных исследованиях. Среди прочего, он ссылался в своем решении на записи из дневника Григория Родченкова без проверки их подлинности, позднее Родченков признался в том, что фальсифицировал записи, а позже придал им иной смысл. Отчет Макларена, который был юридически признан непригодным в качестве доказательства, снова становится ориентиром для санкций к российским спортсменам. Рекомендация комитета по соответствию WADA отменяет необходимость доказательной базы, которая содержится в кодексе организации, и теперь все российские спортсмены, находящиеся под подозрением, не только должны доказать свою невиновность, но также должны предоставить доказательства того, что их данные не были изменены", - написал Вишеманн.

"Целостность доказательств является весомым активом. МОК отказал адвокатам Легкова в предоставлении оправдательных доказательств, которые могли бы доказать невиновность спортсмена. МОК ложно утверждал о наличии убедительных доказательств вины. Преднамеренно или нет, уже не важно", - сообщается в заявлении.