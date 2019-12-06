Фигуристка Косторная заявила, что не обращает внимания на рекорды

ТУРИН /Италия/, 6 декабря. /ТАСС/. Россиянка Алена Косторная, обновившая мировой рекорд в короткой программе в финале Гран-при по фигурному катанию в Турине, заявила, что не обращает на рекорды внимания. Об этом она рассказала журналистам.

Косторная чисто исполнила все прыжковые элементы, включая тройной аксель, и набрала 85,45 балла, что стало новым мировым рекордом в данной дисциплине. Предыдущий рекорд также принадлежал 16-летней фигуристке (85,04).

"Ощущения те же, что и раньше, - делать свое и смотреть, что поставят судьи, - сказала Косторная. - Я не особо обращаю [на рекорд] внимание, однажды я его уже поставила и теперь стараюсь совершенствоваться. Изначально тренеры настраивали на то, что будет чуть поменьше. И когда оказалось побольше, это была неожиданность".

Фигуристка неудачно провела тренировки как в четверг, так и в пятницу. "Если у тебя что-то не получается, это не катастрофа, бывают хорошие дни, бывают плохие, - сказала Косторная. - Но мне всегда тяжело даются тренировки перед соревнованиями".

Произвольные программы девушки покажут в субботу.