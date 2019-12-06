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Финал Гран-при по фигурному катанию

Фигуристка Щербакова не против включения четверных прыжков в короткую программу

На данный момент правила ISU запрещают прыжки в четыре оборота в короткой программе
Анна Щербакова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Анна Щербакова
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТУРИН /Италия/, 6 декабря. /ТАСС/. Российская фигуристка Анна Щербакова положительно относится к предложению включить в короткую программу прыжки в четыре оборота. Об этом спортсменка сообщила журналистам.

В пятницу Щербакова за короткую программу в финале Гран-при получила 78,27 балла, она занимает третье место. На данный момент правила Международного союза конькобежцев запрещают прыжки в четыре оборота в короткой программе.

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"Сегодня я довольна не только прокатом, но и днем, довольно хорошо прошли тренировки. Я смогла спокойно настроиться на прокат, рада, что получилось, тренеры довольны. Над короткой программой мы очень много работали, тут должно быть все вычищено, чтобы не терять баллы. Я рада, что смогла показать результат работы", - сказала Щербакова.

"Идет непрекращающаяся работа над всеми составляющими, чтобы улучшить все. Конечно, в течение сезона всегда идет прогресс, так как накатываешь программы. Максимум никогда не бывает, всегда можно сделать лучше. Есть какие-то мелочи, которые можно сделать лучше, но на сегодня я довольна. Конечно, если у меня это получается (четверные прыжки - прим. ТАСС), я была бы не против показать это еще и в короткой, но пока правила такие, и надо им следовать", - добавила фигуристка.

Финал Гран-при в Турине завершится 7 декабря.

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