Фигуристка Щербакова не против включения четверных прыжков в короткую программу

"Сегодня я довольна не только прокатом, но и днем, довольно хорошо прошли тренировки. Я смогла спокойно настроиться на прокат, рада, что получилось, тренеры довольны. Над короткой программой мы очень много работали, тут должно быть все вычищено, чтобы не терять баллы. Я рада, что смогла показать результат работы", - сказала Щербакова.

"Идет непрекращающаяся работа над всеми составляющими, чтобы улучшить все. Конечно, в течение сезона всегда идет прогресс, так как накатываешь программы. Максимум никогда не бывает, всегда можно сделать лучше. Есть какие-то мелочи, которые можно сделать лучше, но на сегодня я довольна. Конечно, если у меня это получается (четверные прыжки - прим. ТАСС), я была бы не против показать это еще и в короткой, но пока правила такие, и надо им следовать", - добавила фигуристка.

Финал Гран-при в Турине завершится 7 декабря.