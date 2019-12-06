Фигуристка Загитова выступит последней в произвольной программе финала Гран-при

ТУРИН /Италия/, 6 декабря. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2018 года российская фигуристка Алина Загитова закроет произвольную программу у женщин в финале Гран-при в Турине. Об этом стало известно по итогам жеребьевки, которая прошла в пятницу.