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Финал Гран-при по фигурному катанию

Фигуристка Загитова выступит последней в произвольной программе финала Гран-при

Первой в произвольной программе выступит американка Брэди Теннелл

ТУРИН /Италия/, 6 декабря. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2018 года российская фигуристка Алина Загитова закроет произвольную программу у женщин в финале Гран-при в Турине. Об этом стало известно по итогам жеребьевки, которая прошла в пятницу.

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Первой в произвольной программе выступит американка Брэди Теннелл, второй на лед выйдет японка Рика Кихира, третьей - Александра Трусова, четвертой - Анна Щербакова, пятой - Алена Косторная, шестой - Загитова.

По итогам короткой программы лидирует Косторная (85,45 балла), второй идет Загитова (79,60), третьей - Щербакова (78,27). Трусова занимает пятое место (71,45).

Произвольные программы женщины покажут в субботу.

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Загитова, Алина ИльназовнаФинал Гран-при по фигурному катанию
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