Загитова рассказала, что не любит читать про фигурное катание в соцсетях

ТУРИН /Италия/, 6 декабря. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка Пхёнчхана российская фигуристка Алина Загитова призналась, что не любит читать о фигурном катании в социальных сетях, но старается отвечать болельщикам. Об этом она рассказала журналистам после выступления в короткой программе в финале Гран-при.

17-летняя Загитова удачно справилась со всеми элементами в короткой программе и занимает промежуточное второе место с 79,60 балла. Лидирует 16-летняя Алена Косторная, установившая мировой рекорд - 85,45 балла, третья - 15-летняя Анна Щербакова (78,27), пятая - 15-летняя Александра Трусова (71,45). Все спортсменки являются ученицами группы Этери Тутберидзе.

"У меня много пабликов, но в основном я не люблю в них смотреть фигурное катание. Если мне из моей группы пишут, я отвечаю. Но что касается остальных ответов на вопросы, то я этого не делаю - ответишь одному, надо будет и другому, и тогда надо будет постоянно в инстаграме сидеть", - сказала Загитова.

На вопрос журналистов, почему Загитова даже на тренировки старается выходить в платьях, спортсменка ответила: "Это пошло с юниорского возраста, когда я выступала в балетной пачке. В ней сначала было тяжело, и я всегда надевала ее на тренировках, чтобы привыкнуть".