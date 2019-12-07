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КХЛ

"Вашингтон" обыграл "Анахайм" в НХЛ. Кузнецов забросил 12-ю шайбу в сезоне

"Вашингтон" победил со счетом 3:2, победный гол на счету чешского нападающего Якуба Враны
Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов и форвард "Анахайма" Девин Шор AP Photo/Mark J. Terrill
Описание
Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов и форвард "Анахайма" Девин Шор
© AP Photo/Mark J. Terrill

ТАСС, 7 декабря. "Вашингтон" одержал победу над "Анахаймом" со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Трэвис Бойд (9-я минута), Евгений Кузнецов (26) и Якуб Врана (42), у проигравших отличились Райан Гецлаф (38) и Адам Энрике (41).

Кузнецов провел на площадке 17 минут, успев нанести три броска, забросить шайбу и заработать двухминутное удаление. Для Кузнецова эта шайба стала 12-й в текущем сезоне, также в его активе 17 результативных передач. Голевым пасом в матче с "Анахаймом" отметился российский защитник Дмитрий Орлов, в нынешнем сезоне он набрал 11 (2+9) очков. Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин не смог отметиться результативными действиями, сыграв в матче 17 минут и 28 секунд. На его счету пять бросков и два силовых приема.

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"Вашингтон" одержал шестую победу подряд в текущем розыгрыше НХЛ, при этом четыре матча из шести команда провела в гостях. Впервые в своей истории "Вашингтон" выиграл все матчи на выезде в Калифорнии, ранее 3 декабря клуб обыграл "Сан-Хосе" (5:2), а 4 декабря был сильнее "Лос-Анджелеса" (3:1). В последний раз "Вашингтон" проигрывал 23 ноября в домашней встрече против "Ванкувера", уступив в серии буллитов (1:2).

В турнирной таблице Восточной конференции "Вашингтон" занимает первое место, набрав 49 очков в 31 матче, "Анахайм" на Западе идет на предпоследней, 14-й строчке, имея в активе 28 очков в 29 играх.

В следующем матче "Вашингтон" 10 декабря примет "Коламбус", "Анахайм" 8 декабря в гостях встретится с "Виннипегом".

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