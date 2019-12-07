Казань примет ЧЕ по плаванию на короткой воде 2021 года и ЧЕ по водным видам спорта - 2024

ТАСС, 7 декабря. Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде 2021 года и чемпионат Европы по водным видам спорта 2024 года пройдут в Казани. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации плавания.

"Мы рады отдать право на проведение двух соревнований Казани, поскольку в последние годы этот город стал настоящим домом для водных видов спорта, где спортсменам гарантирован самый высокий уровень проведения турнира. В Казани есть объекты мирового класса для проведения таких соревнований и опытный оргкомитет. Сегодня Европейская лига плавания не может и желать большего", - сообщил президент Европейской лиги плавания Паоло Барелли.