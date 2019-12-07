Заявление Федотова об уходе из ФК "Оренбург" будет рассмотрено на следующей неделе

"Оренбург" в субботу на выезде в матче 19-го тура чемпионата России потерпел разгромное поражение от дебютанта Российской премьер-лиги (РПЛ) "Тамбова" (0:3). Для команды этот проигрыш стал вторым подряд, на данный момент она располагается в зоне стыковых матчей за право сыграть в РПЛ в сезоне-2020/21 на 13-м месте, набрав 19 очков. При этом у оренбуржцев есть игра в запасе - встреча 18-го тура против "Сочи" была перенесена на 2020 год из-за того, что 10 полевых игроков заболели ангиной.

"Федотов пока не покинул пост главного тренера, но покидает, - сказал Кияев. - Он написал заявление. Оно будет рассматриваться на следующей неделе".

Федотов работает в тренерском штабе "Оренбурга" с 28 июня 2015 года, 17 августа 2017 года он был назначен главным тренером команды. Под руководством специалиста клуб из Оренбурга во второй раз в истории вышел в элитный дивизион чемпионата страны, а в следующем году занял седьмое место в РПЛ, что является лучшим результатом в истории "Оренбурга".