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Футбол в России

Заявление Федотова об уходе из ФК "Оренбург" будет рассмотрено на следующей неделе

По словам президента клуба Владимира Кияева, Федотов покинет команду
Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Заявление главного тренера футбольного клуба "Оренбург" Владимира Федотова об уходе будет рассмотрено на следующей неделе. Об этом ТАСС сообщил президент клуба Владимир Кияев.

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"Оренбург" в субботу на выезде в матче 19-го тура чемпионата России потерпел разгромное поражение от дебютанта Российской премьер-лиги (РПЛ) "Тамбова" (0:3). Для команды этот проигрыш стал вторым подряд, на данный момент она располагается в зоне стыковых матчей за право сыграть в РПЛ в сезоне-2020/21 на 13-м месте, набрав 19 очков. При этом у оренбуржцев есть игра в запасе - встреча 18-го тура против "Сочи" была перенесена на 2020 год из-за того, что 10 полевых игроков заболели ангиной.

"Федотов пока не покинул пост главного тренера, но покидает, - сказал Кияев. - Он написал заявление. Оно будет рассматриваться на следующей неделе".

Федотов работает в тренерском штабе "Оренбурга" с 28 июня 2015 года, 17 августа 2017 года он был назначен главным тренером команды. Под руководством специалиста клуб из Оренбурга во второй раз в истории вышел в элитный дивизион чемпионата страны, а в следующем году занял седьмое место в РПЛ, что является лучшим результатом в истории "Оренбурга".

Теги
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