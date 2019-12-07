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Летние олимпийские виды спорта

Тренер сборной по тхэквондо: финал Гран-при закрыл рейтинг на ОИ, у россиян четыре путевки

Финал серии Гран-при прошел в Москве

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Московский финал Гран-при по тхэквондо завершил отбор на Игры в Токио через олимпийский рейтинг, россияне по его итогам завоевали четыре лицензии на Олимпиаду-2020, еще одну женская команда сможет добрать в апреле на европейском отборе. Об этом ТАСС рассказал главный тренер сборной России по тхэквондо Вадим Иванов.

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На турнире, завершившемся во дворце спорта "Динамо" в Крылатском, золотую медаль завоевал Максим Храмцов в весовой категории до 80 кг, бронзовую медаль - Георгий Попов (до 58 кг).

"Гран-при в тхэквондо является наиболее значимым из международных турниров, его победитель получает 80 баллов олимпийского рейтинга, московский финал серии поставил точку в этом наборе. В нашем активе четыре лицензии - на Игры отобрались Храмцов, Владислав Ларин (свыше 80 кг), Михаил Артамонов (до 57 кг) и Татьяна Кудашова (до 57). Не удалось отобраться на Олимпиаду серебряному призеру Игр в Рио-де-Жанейро Алексею Денисенко, его в последние годы преследовали травмы", - сообщил Иванов.

Возможность добрать еще одну путевку на Игры будет у женщин на европейском рейтинговом турнире, который пройдет 20-21 апреля в итальянском Милане. На Олимпийские игры, согласно системе отбора, попадают по пять спортсменов в каждой весовой категории согласно олимпийскому рейтингу. Шестой спортсмен отбирается по итогам Большого шлема.

"Если подводить итоги отбора в контексте Игр, то на предыдущей Олимпиаде у нас выступало три спортсмена, на этот раз у нас уже четыре лицензии, а еще под вопросом пятая", - подчеркнул Иванов.

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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