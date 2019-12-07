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Зимние олимпийские виды спорта

Российский конькобежец Семериков стал вторым на дистанции 10000 м на этапе Кубка мира

Александр Румянцев занял четвертое место
Данила Семериков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Данила Семериков
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 7 декабря. Россиянин Данила Семериков занял второе место на дистанции 10000 метров на третьем этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в Нур-Султане.

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Спортсмен показал результат 13 минут 2,439 секунды. Победу одержал голландец Патрик Руст (12.59,442), третьим стал канадец Грэм Фиш (13.04,255). Россиянин Александр Румянцев занял четвертое место (13.06,629), Денис Юсков - девятое (13.24,200).

Сборная России на этапе Кубка мира в Нур-Султане завоевала восемь медалей - две золотые, пять серебряных и одну бронзовую. Победы одержали Ангелина Голикова и Виктор Муштаков (оба - на дистанциях 500 м), серебро завоевали Дарья Качанова (500 м и 1000 м), Руслан Мурашов (500 м), Семериков, а также женская сборная России в составе Ольги Фаткулиной, Голиковой и Качановой в командном спринте, бронза досталась Фаткулиной (1000 м).

Этап Кубка мира в Нур-Султане завершится 8 декабря.

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Зимние олимпийские виды спорта
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