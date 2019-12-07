Российский конькобежец Семериков стал вторым на дистанции 10000 м на этапе Кубка мира

Спортсмен показал результат 13 минут 2,439 секунды. Победу одержал голландец Патрик Руст (12.59,442), третьим стал канадец Грэм Фиш (13.04,255). Россиянин Александр Румянцев занял четвертое место (13.06,629), Денис Юсков - девятое (13.24,200).

Сборная России на этапе Кубка мира в Нур-Султане завоевала восемь медалей - две золотые, пять серебряных и одну бронзовую. Победы одержали Ангелина Голикова и Виктор Муштаков (оба - на дистанциях 500 м), серебро завоевали Дарья Качанова (500 м и 1000 м), Руслан Мурашов (500 м), Семериков, а также женская сборная России в составе Ольги Фаткулиной, Голиковой и Качановой в командном спринте, бронза досталась Фаткулиной (1000 м).

Этап Кубка мира в Нур-Султане завершится 8 декабря.