Эксперт считает, что футбольный арбитр Казарцев не имеет высокого судейского образования

"Краснодар" сыграл вничью с ЦСКА на своем поле со счетом 1:1. Счет в матче на 15-й минуте открыл полузащитник армейцев Иван Обляков, перед этим он столкнулся с нападающим "Краснодара" Ари в центре поля, отобрал мяч, сбив соперника с ног, отыгрался с партнером и точно пробил в дальний угол. Казарцев долгое время советовался с арбитрами системы видеоассистента рефери (VAR) и после просмотра повтора засчитал гол. На 57-й минуте Обляков сбил в штрафной площади Ари, в течение пяти минут Казарцев не мог принять окончательного решения и только после просмотра VAR назначил 11-метровый удар, который на 63-й минуте реализовал пострадавший.

"Нарушение было, пенальти назначен справедливо. Оба эпизода абсолютно одинаковы, снова те же герои, и арбитр смотрит повтор по пять минут в обоих случаях. Это говорит о том, что человек один и тот же элементарный для любого арбитра эпизод трактует по-разному. У Казарцева очень невысокое судейское образование, это элементарные эпизоды, которые, как говорится, первоклассник должен видеть", - заявил Хусаинов.

Также Казарцев после просмотра повтора показал Облякову желтую карточку. "Он показал желтую, потому что ситуация диктовала, здесь должна была быть желтая - лишение соперника возможности забить гол. Но поскольку Казарцев не разбирается в этом, ему нужен был повтор", - добавил Хусаинов.

В концовке встречи Казарцев вновь обратился к VAR, так как сомнения вызвал эпизод с падением защитника ЦСКА Кирилла Набабкина в штрафной площади "Краснодара". "Роберто Розетти (бывший глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза - прим. ТАСС) говорил, что арбитр должен как можно реже обращаться к VAR, а для этого нужно повышать судейское образование. Ведь не только же Казарцев принимает решение, но и два арбитра VAR - и вот они так долго разбирали простейший эпизод, не могли определить, было нарушение или нет, конечно, его там не было", - отметил Хусаинов.

В компенсированное ко второму тайму время полузащитник "Краснодара" Тонни Вилена наступил шипами на ногу защитнику ЦСКА Марио Фернандесу и получил желтую карточку. "Это агрессивная игра открытой подошвой, чистая красная карточка", - заключил Хусаинов, добавив, что Казарцев должен был назначить 11-метровый удар в ворота "Краснодара" после нарушения правил со стороны защитника хозяев Ивана Мартыновича на нападающем армейцев Федоре Чалове.