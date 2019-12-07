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Обновлено 

Эксперт считает, что футбольный арбитр Казарцев не имеет высокого судейского образования

Судья дважды советовался с арбитрами VAR в матче "Краснодар" - ЦСКА
Сергей Хусаинов Артем Коротаев/ТАСС
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Сергей Хусаинов
© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов считает, что главный арбитр встречи 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Краснодаром" и ЦСКА Василий Казарцев не имеет достаточного судейского образования. Таким мнением Хусаинов поделился с ТАСС.

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"Краснодар" сыграл вничью с ЦСКА на своем поле со счетом 1:1. Счет в матче на 15-й минуте открыл полузащитник армейцев Иван Обляков, перед этим он столкнулся с нападающим "Краснодара" Ари в центре поля, отобрал мяч, сбив соперника с ног, отыгрался с партнером и точно пробил в дальний угол. Казарцев долгое время советовался с арбитрами системы видеоассистента рефери (VAR) и после просмотра повтора засчитал гол. На 57-й минуте Обляков сбил в штрафной площади Ари, в течение пяти минут Казарцев не мог принять окончательного решения и только после просмотра VAR назначил 11-метровый удар, который на 63-й минуте реализовал пострадавший.

"Нарушение было, пенальти назначен справедливо. Оба эпизода абсолютно одинаковы, снова те же герои, и арбитр смотрит повтор по пять минут в обоих случаях. Это говорит о том, что человек один и тот же элементарный для любого арбитра эпизод трактует по-разному. У Казарцева очень невысокое судейское образование, это элементарные эпизоды, которые, как говорится, первоклассник должен видеть", - заявил Хусаинов.

Также Казарцев после просмотра повтора показал Облякову желтую карточку. "Он показал желтую, потому что ситуация диктовала, здесь должна была быть желтая - лишение соперника возможности забить гол. Но поскольку Казарцев не разбирается в этом, ему нужен был повтор", - добавил Хусаинов.

В концовке встречи Казарцев вновь обратился к VAR, так как сомнения вызвал эпизод с падением защитника ЦСКА Кирилла Набабкина в штрафной площади "Краснодара". "Роберто Розетти (бывший глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза - прим. ТАСС) говорил, что арбитр должен как можно реже обращаться к VAR, а для этого нужно повышать судейское образование. Ведь не только же Казарцев принимает решение, но и два арбитра VAR - и вот они так долго разбирали простейший эпизод, не могли определить, было нарушение или нет, конечно, его там не было", - отметил Хусаинов.

В компенсированное ко второму тайму время полузащитник "Краснодара" Тонни Вилена наступил шипами на ногу защитнику ЦСКА Марио Фернандесу и получил желтую карточку. "Это агрессивная игра открытой подошвой, чистая красная карточка", - заключил Хусаинов, добавив, что Казарцев должен был назначить 11-метровый удар в ворота "Краснодара" после нарушения правил со стороны защитника хозяев Ивана Мартыновича на нападающем армейцев Федоре Чалове. 

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