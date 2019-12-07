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Кубок Первого канала

Защитник "Металлурга" Антипин вызван в сборную России по хоккею на Кубок Первого канала

Он заменит травмировавшегося Альберта Яруллина

ТАСС, 7 декабря. Защитник магнитогорского "Металлурга" Виктор Антипин вызван в расположение сборной России по хоккею для участия в Кубке Первого канала. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

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Антипин заменит защитника казанского "Ак Барса" Альберта Яруллина, который получил травму.

27-летний Антипин в текущем сезоне провел 37 матчей, набрав 9 (2 шайбы + 7 передач) очков. Всего в КХЛ он провел 442 матча, набрав 174 (66+108) очка. В составе сборной России он провел 26 матчей, набрав 8 (0+8) очков, став с национальной командой серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира.

Кубок Первого канала пройдет с 12 по 15 декабря. Сборная России 12 декабря встретится с командой Швеции, 14 декабря - с чехами, 15 декабря - с финнами. Все матчи, кроме игры между сборными Чехии и Финляндии, а также встречи Россия - Финляндия, пройдут в Москве. Матч Чехия - Финляндия состоится в чешском городе Пльзень, россияне встретятся с финнами в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром-Арена".

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