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Финал Гран-при по фигурному катанию

Фигуристка Валиева не считает себя героем после победы в финале юниорского Гран-при

Спортсменка выиграла соревнования, лишь недавно восстановившись после перелома ноги

ТУРИН /Италия/, 7 декабря. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева не считает, что совершила нечто неординарное, победив в финале юниорской серии Гран-при спустя несколько недель после восстановления от перелома ноги. Об этом она рассказала журналистам.

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Осенью нынешнего года 13-летняя Валиева, для которой сезон-2019/20 стал первым на юниорском международном уровне, получила тяжелую травму - перелом ноги. Фигуристка начала подготовку к финалу серии за три недели до его начала. Хореограф группы Этери Тутберидзе, у которой тренируется Валиева, Даниил Глейхенгауз после победы фигуристки в беседе с журналистами назвал ее настоящим героем.

"Я просто катала программы, пыталась подготовиться к финалу. Ничего такого", - сказала она.

Валиева квалифицировалась в финал Гран-при после двух побед на этапах серии.

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Финал Гран-при по фигурному катанию
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