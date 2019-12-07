Кубок Союзного государства по самбо завоевал белорус Юрий Рыбак

СОЧИ, 7 декабря. /ТАСС/. Юрий Рыбак из Белоруссии занял первое место в розыгрыше Кубка Союзного государства по самбо в абсолютной весовой категории. Соревнования, посвященные 20-летию подписания договора о создании Союзного государства Белоруссии и России, прошли в субботу в Сочи.

Турнир прошел на арене "Ледяной куб" в Сочи с участием 16 лучших самбистов в абсолютной весовой категории из 14 стран, в том числе чемпионов мира, Европы, России и Белоруссии.

"Наша основная цель - развитие нашего любимого вида спорта. Кто как не заслуженные мастера, которые имеют огромный опыт, знания, умения и навыки, могли бы передавать их нашим детям", - сказали журналистам организаторы турнира.

Перед соревнованиями самбисты провели мастер-классы, встречи с юными спортсменами и автограф-сессии. Второй по счету турнир организован ассоциацией спортсменов "Мы родом из самбо" при поддержке Международной и Всероссийской федераций самбо, Федераций самбо и дзюдо Краснодарского края и Сочи, администраций Краснодарского края и Сочи. Самбо получило признание Международного олимпийского комитета в 2018 году.