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Финал Гран-при по фигурному катанию

Бестемьянова: фигуристы Степанова и Букин в этом сезоне еще возьмут свое

В финале Гран-при фигуристы стали четвертыми

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Мастерство российских фигуристов Александры Степановой и Ивана Букина, выступающих в танцах на льду, в этом сезоне позволит им побороться как за пьедестал чемпионата Европы, так и за призовые места на чемпионате мира, они еще возьмут свое, несмотря на низкие результаты в финале Гран-при в Турине. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

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Фигуристы Степанова и Букин стали четвертыми в финале Гран-при в танцах на льду

По итогам двух программ российский дуэт получил 204,88 балла и занял четвертое место.

"Это борьба, и сегодня все сложилось так. Хотя я была абсолютно уверена, что Иван и Саша должны были стать вторыми после Пападакис и Сизерона, которые выглядели прекрасно. И я верю в то, что это все-таки случится - ребята очень выросли в этом году, в их катании появилась проникновенность, скорость, мягкость скольжения и та удивительная магия, когда ты не понимаешь, когда заканчивается один элемент и начинается следующий. Это тот уровень мастерства, когда ты видишь музыку", - подчеркнула Бестемьянова.

На вопрос, не считает ли она, что российских танцоров засудили в финале Гран-при, Бестемьянова ответила: "Давайте не будем об этом - каждый должен искать причины в себе, искать, что улучшить, чтобы выигрывать. Но я глубоко верю в то, что программы Саши и Ивана начнут побеждать уже в этом сезоне - они будут бороться за пьедестал на чемпионате Европы, и они смогут побороться за него на чемпионате мира. Все все видят и понимают - Степановой и Букину на Гран-при серьезно "недодали".

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Финал Гран-при по фигурному катанию
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