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Финал Гран-при по фигурному катанию

Трусова заявила, что волнение помешало ей уверенно исполнить произвольную программу

Россиянка в произвольной программе финала Гран-при первой в истории женского одиночного катания чисто исполнила четверной флип
Александра Трусова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александра Трусова
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТУРИН /Италия/, 8 декабря. /ТАСС/. Российская фигуристка Александра Трусова считает, что плохо выступила в произвольной программе в финале Гран-при в итальянском Турине из-за волнения. Об этом она рассказала журналистам после выступления.

15-летняя россиянка в произвольной программе финала Гран-при первой в истории женского одиночного катания чисто исполнила четверной флип. По итогам двух программ Трусова заняла третье место.

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"Я очень плохо откатала программу - помимо того, что первой в мире прыгнула флип, я сделала бабочку и упала, так что будем работать, - сказала Трусова. - Четверной флип был одной из задач на финал, я хотела показать флип и пять четверных, но не получилось. Это волнение - на сальхове поторопилась, а с тулупом - это вторая половина, я подустала, вот если бы это был первый элемент..."

Трусова сообщила, что на тренировках катала произвольную программу с пятью четверными прыжками. "На тренировках с пятью "квадами" (четверные прыжки) уже катала, для меня три - это очень мало. Я считаю, что мне надо больше. Обидно, что не получается собраться, на тренировках получается намного чище", - сказала фигуристка.

"Я была максимально сосредоточена на элементах, старалась отвлечься от всего, что вокруг. Хотела сделать все чисто, - подчеркнула Трусова. - Я хотела бы, конечно, прыгнуть все четверные. Наверное, попробую в конце сезона, но пока надо сосредоточиться на том, что есть".

Теги
Финал Гран-при по фигурному катанию
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