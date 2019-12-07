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Финал Гран-при по фигурному катанию

Авербух: Степанова и Букин были достойны более высокого результата в финале Гран-при

Серебряный призер ОИ-2002 считает, что россияне блестяще откатали произвольную программу и должны были занять место повыше

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российский танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин блестяще прокатал произвольную программу в финале серии Гран-при и был достоин более высокого результата, чем четвертое место. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду Илья Авербух.

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Степанова и Букин заняли четвертое место с общей суммой 204,88 балла, их соотечественники Виктория Синицина и Никита Кацалапов с 203,39 балла заняли последнее, шестое место. Победителями финала серии стали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (219,85).

"На мой взгляд, Степанова и Букин совершенно блестяще откатали произвольную программу и должны были занять место повыше. Для меня их танец был на втором месте после французов - Пападакис и Сизерон недосягаемы, у них достаточно большой отрыв от всех. Канадцы [опередившие Степанову и Букина в произвольном танце - прим. ТАСС] ничем не поразили - довольно пресное впечатление", - отметил Авербух.

"Что касается произвольной программы Синициной и Кацалапова, то надо разобрать невидимые глазу ошибки. По лицу их тренера Александра Жулина в конце выступления я увидел, что он не до конца доволен прокатом. Видимо, ошибка была замечена и судьями - высокие баллы держались до конца, но затем за секунду произошел пересчет и судьи после пересмотра отняли у Синициной и Кацалапова почти четыре балла", - рассказал Авербух.

Теги
Авербух, Илья ИзяславичФинал Гран-при по фигурному катанию
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