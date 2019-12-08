"Лос-Анджелес" проиграл "Калгари" в матче НХЛ, Прохоркин отдал голевую передачу

ТАСС, 8 декабря. "Калгари" одержал победу над "Лос-Анджелесом" со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Милан Лучич (19-я минута), Зак Риналдо (24), Шон Монахан (32) и Диллон Дьюб (42), у проигравших отличились Анже Копитар (12), Дрю Даути (15) и Мэтт Рой (46).

Российский нападающий "Лос-Анджелеса" Николай Прохоркин отметился результативной передачей и одним броском по воротам, сыграв в матче 8 минут 45 секунд. В текущем сезоне на его счету четыре гола и два голевых паса в 14 матчах лиги.

В турнирной таблице Западной конференции "Калгари" занимает девятое место, набрав 34 очка, "Лос-Анджелес" с 24 очками идет на последней, 15-й строчке.

В следующем матче "Калгари" 10 декабря в гостях сыграет с "Колорадо", "Лос-Анджелес" 11 декабря примет "Нью-Йорк Рейнджерс".