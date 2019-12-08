Столыпин: решение по назначению Емельянова новым тренером "Оренбурга" было взвешенным

МОСКВА, 8 декабря. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Руководство "Оренбурга" приняло аргументированное и взвешенное решение по назначению Константина Емельянова новым главным тренером команды. Об этом ТАСС сообщил член попечительского совета клуба Василий Столыпин.

Емельянов сменил на этом посту Владимира Федотова, об уходе которого было объявлено в воскресенье. Емельянов входил в тренерский штаб Федотова.

"Это было быстрое, но аргументированное и взвешенное решение по назначению Емельянова, - сказал Столыпин. - Прежние задачи перед ним не снимаются, мы выбрали человека, который был внутри команды, знает всех в клубе, нам его методы работы знакомы, он имеет категорию Pro (тренерскую лицензию Союза европейских футбольных ассоциаций - прим. ТАСС). Коллективу спокойнее стало, я думаю, что он справится, руководство будет ему помогать".

В 19-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) "Оренбург" крупно проиграл на выезде "Тамбову" (0:3). "Вчерашняя игра дала понять о том, что головы у людей были забиты другим, нежели футболом. Весь этот гнет насчет ухода Федотова, который вылился в прессе, не мог пройти мимо игроков, они же живые люди, читают новости, хотя внутри команды разговоров на эту тему не было", - отметил собеседник ТАСС.

"Давно уже пошли вбросы со стороны прессы насчет Федотова, то он в "Динамо" уходил, то в "Сочи", то в "Рубин". Постоянно эти новости появлялись, команда работала, но психологически ей было тяжело, потому что висел вопрос: "Кто будет тренировать?". Вчера даже матч не успел начаться, как в трансляции уже начали обсуждать эту тему - зачем? Всему свое время, надо иметь выдержку, надеюсь, хотя бы сейчас не будут тревожить "Оренбург" вбросами и дадут клубу спокойно поработать", - заявил Столыпин, добавив, что клуб планирует приобрести футболистов в зимнее трансферное окно.

"Оренбург" потерпел второе поражение подряд в рамках РПЛ и расположился на 13-й строчке в турнирной таблице, набрав 19 очков после 18 матчей. У команды есть одна игра в запасе - встреча 18-го тура против "Сочи" была перенесена на 2020 год из-за того, что 10 полевых игроков сочинского клуба заболели ангиной. В следующем туре, который пройдет в марте 2020 года, "Оренбург" сыграет на выезде с самарскими "Крыльями Советов".