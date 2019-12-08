Российские команды заняли первые два места в мужской эстафете на этапе КМ по лыжным гонкам

ТАСС, 8 декабря. Команды России заняли первое и второе места в мужской эстафетной гонке 4 по 7,5 км на этапе Кубка мира по лыжным гонкам. Соревнования проходили в норвежском Лиллехаммере.

Большунов выиграл скиатлон на этапе Кубка мира в Норвегии

В составе второй российской сборной, занявшей первое место, выступали Иван Якимушкин, Евгений Белов, Илья Порошкин и Сергей Устюгов, спортсмены показали результат 1 час 26 минут 46,8 секунды. За первую команду России, которая финишировала второй, бежали Андрей Ларьков, Илья Семиков, Денис Спицов и Андрей Мельниченко (отставание от победителей составило 1,3 секунды). Третье место заняли представители первой сборной Норвегии (+8,9).

Для российских лыжников эта победа стала второй в текущем сезоне Кубка мира, в субботу первое место в скиатлоне занял Александр Большунов.

В женской эстафете победу одержала первая сборная Норвегии, второе место заняла команда США, третьими финишировали шведки. Первая сборная России в составе Лидии Дуркиной, Натальи Непряевой, Анны Нечаевской и Яны Кирпиченко стала шестой, вторая российская команда, за которую выступали Анна Жеребятьева, Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова и Диана Головань, заняла седьмое место.

Следующий этап Кубка мира пройдет 14-15 декабря в швейцарском Давосе.