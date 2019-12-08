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Зимние олимпийские виды спорта

Российские команды заняли первые два места в мужской эстафете на этапе КМ по лыжным гонкам

Победу одержала команда в составе Ивана Якимушкина, Евгения Белова, Ильи Порошкина и Сергея Устюгова
Сергей Устюгов EPA-EFE/KIMMO BRANDT
Описание
Сергей Устюгов
© EPA-EFE/KIMMO BRANDT

ТАСС, 8 декабря. Команды России заняли первое и второе места в мужской эстафетной гонке 4 по 7,5 км на этапе Кубка мира по лыжным гонкам. Соревнования проходили в норвежском Лиллехаммере.

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В составе второй российской сборной, занявшей первое место, выступали Иван Якимушкин, Евгений Белов, Илья Порошкин и Сергей Устюгов, спортсмены показали результат 1 час 26 минут 46,8 секунды. За первую команду России, которая финишировала второй, бежали Андрей Ларьков, Илья Семиков, Денис Спицов и Андрей Мельниченко (отставание от победителей составило 1,3 секунды). Третье место заняли представители первой сборной Норвегии (+8,9).

Для российских лыжников эта победа стала второй в текущем сезоне Кубка мира, в субботу первое место в скиатлоне занял Александр Большунов.

В женской эстафете победу одержала первая сборная Норвегии, второе место заняла команда США, третьими финишировали шведки. Первая сборная России в составе Лидии Дуркиной, Натальи Непряевой, Анны Нечаевской и Яны Кирпиченко стала шестой, вторая российская команда, за которую выступали Анна Жеребятьева, Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова и Диана Головань, заняла седьмое место.

Следующий этап Кубка мира пройдет 14-15 декабря в швейцарском Давосе.

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Зимние олимпийские виды спорта
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