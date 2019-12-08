Бородавко: спринтерские качества Устюгова принесли победу сборной России на этапе КМ

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Правильно выбранная тактика тренерского штаба и спринтерские качества Сергея Устюгова позволили второй команде России занять первое место в мужской эстафетной гонке на этапе Кубка мира по лыжным гонкам. Такое мнение ТАСС высказал тренер сборной России Юрий Бородавко.

Российские команды заняли первые два места в мужской эстафете на этапе КМ по лыжным гонкам

Этап Кубка мира завершился в норвежском Лиллехаммере. Устюгов вместе с Иваном Якимушкиным, Евгением Беловым, Ильей Порошкиным выиграли эстафету. Серебряные медали завоевала первая команда России в составе Андрея Ларькова, Ильи Семикова, Дениса Спицова и Андрея Мельниченко.

"Названия команд - условные, составы были равные. Сегодня мы одержали двойную победу благодаря двум нашим командам на пьедестале. Погодные условия внесли свои коррективы, из-за сильного снега никто не смог убежать. Но правильно выбранная тактика и спринтерские качества Устюгова позволили победить на сегодняшнем этапе", - сказал Бородавко.

Следующий этап Кубка мира пройдет 14-15 декабря в швейцарском Давосе.