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Футбол в России

Дубль Погребняка принес "Уралу" победу над "Крыльями Советов" в РПЛ

Команда из Екатеринбурга выиграла на выезде со счетом 3:2
Павел Погребняк Антон Ваганов/ТАСС
Описание
Павел Погребняк
© Антон Ваганов/ТАСС

САМАРА, 8 декабря. /ТАСС/. Екатеринбургский "Урал" со счетом 3:2 победил в гостях самарские "Крылья Советов" в матче 19-го тура чемпионата России.

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В составе "Крыльев Советов" голы забили Никита Чернов (21-я минута) и Деян Радоньич (65), у "Урала" отличились Павел Погребняк (43, 50) и Отман Эль-Кабир (83).

36-летний Погребняк признан лучшим игроком матча, он забил 50-й гол в 169 матчах в чемпионатах России. В предыдущий раз он сделал дубль в позапрошлом сезоне в ворота "Урала", выступая за "Тосно" (2:2).

Встречу символическим ударом с центра поля открыл бывший тренер самарского клуба Гаджи Гаджиев, под руководством которого команда заняла третье место в чемпионате России - 2004, что является высшим достижением в истории клуба. Перед матчем прошла фотосессия с участием двух игроков "бронзового" состава - Андрея Каряки и Омари Тетрадзе, в перерыве состоялось чествование игроков той команды.

По ходу матча часть активных болельщиков обеих команд покинула трибуны в поддержку фанатов, которые были задержаны до и после матча 18-го тура между санкт-петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком" (1:0).

"Крылья Советов" проиграли четвертый раз подряд в чемпионате и занимают 14-е место в таблице с 18 очками. "Урал" одержал первую победу с 19 октября и идет девятым с 24 очками. В 20-м туре, который пройдет в марте, "Крылья Советов" примут "Оренбург", "Урал" сыграет на выезде с ЦСКА.

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