Тренер: отсутствие болельщиков чувствовалось во время матча "Крыльев Советов" с "Уралом"

САМАРА, 8 декабря. /ТАСС/. Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Миодраг Божович отметил, что во время матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Уралом" чувствовалось отсутствие активной части болельщиков, покинувших трибуны в фанатском секторе. Об этом он сообщил журналистам в воскресенье.

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В воскресенье "Крылья Советов" в 19-м туре чемпионата России на своем поле проиграли екатеринбургскому "Уралу" со счетом 2:3. По ходу матча часть активных болельщиков обеих команд покинула трибуны стадиона "Самара-Арена" в знак поддержки фанатов, которые были задержаны до и после матча 18-го тура между санкт-петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком" (1:0).

"Поддержка болельщиков чувствуется очень сильно, поэтому их отсутствие ощущалось", - сказал Божович.

Поражение стало для "Крыльев Советов" четвертым подряд. В турнирной таблице клуб занимает 14-е место с 18 очками.