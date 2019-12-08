{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Тренер: отсутствие болельщиков чувствовалось во время матча "Крыльев Советов" с "Уралом"

По ходу матча часть активных болельщиков обеих команд покинула трибуны стадиона в знак поддержки фанатов, задержанных до и после матча "Зенит" - "Спартак"

САМАРА, 8 декабря. /ТАСС/. Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Миодраг Божович отметил, что во время матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Уралом" чувствовалось отсутствие активной части болельщиков, покинувших трибуны в фанатском секторе. Об этом он сообщил журналистам в воскресенье.

На эту тему
Дубль Погребняка принес "Уралу" победу над "Крыльями Советов" в РПЛ

В воскресенье "Крылья Советов" в 19-м туре чемпионата России на своем поле проиграли екатеринбургскому "Уралу" со счетом 2:3. По ходу матча часть активных болельщиков обеих команд покинула трибуны стадиона "Самара-Арена" в знак поддержки фанатов, которые были задержаны до и после матча 18-го тура между санкт-петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком" (1:0).

"Поддержка болельщиков чувствуется очень сильно, поэтому их отсутствие ощущалось", - сказал Божович.

Поражение стало для "Крыльев Советов" четвертым подряд. В турнирной таблице клуб занимает 14-е место с 18 очками.

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Президент ФК "Урал" подвел итоги выступления команды в первой части сезона
Григорий Иванов также выделил Павла Погребняка, сделавшего дубль в матче 19-го тура
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС