Президент ФК "Урал" подвел итоги выступления команды в первой части сезона

МОСКВА, 8 декабря. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Руководство екатеринбургского "Урала" считает, что команда могла продемонстрировать более высокий результат в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2019/20 до наступления зимней паузы. Об этом ТАСС сообщил президент клуба Григорий Иванов.

После 19 матчей "Урал" идет девятым в таблице чемпионата с 22 очками в активе. Команда дошла до четвертьфинала Кубка России.

"Нельзя сказать, что мы уж очень довольны нашим выступлением до зимней паузы. Конечно, хотелось бы набрать побольше очков, мы могли это сделать в нескольких матчах. Но что есть, то есть. От шестого места мы недалеко ушли, продолжаем борьбу в Кубке России, так что постараемся выполнить все задачи во второй части сезона", - сказал Иванов.

В воскресенье в матче 19-го тура РПЛ "Урал" в гостях обыграл самарские "Крылья Советов" со счетом 3:2, дублем отметился Павел Погребняк. До этого нападающий забивал в рамках чемпионата России 26 мая в игре с махачкалинским "Анжи" (2:0).

"Мы одержали волевую победу, - сказал президент "Урала". - Сегодня Паша получил приз лучшего игрока матча, он внес большой вклад в победу. Я часто слышу упреки в свой адрес насчет Погребняка, говорят, он пенсионер, зачем он сидит на лавке. Я всегда отвечаю, что Паша очень многое делает для клуба".

"Во-первых, надо видеть, как он тренируется, как он тренирует молодых ребят, мы знали, что рано или поздно он забьет свои голы. У него сохранились все качества, может, только чуть медленнее стал, но это у всех с возрастом происходит. А так, у него голова на плечах, он может отдать передачу, подержать мяч. Мы довольны тем, что Паша - часть нашего коллектива", - подчеркнул Иванов.