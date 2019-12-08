Тедеско отметил, что полноценно проработал с футболистами "Спартака" всего четыре недели

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско подчеркнул, что полноценно проработал с командой лишь четыре недели. Об этом он рассказал на пресс-конференции после матча чемпионата России с "Ростовом" (1:4).

Тедеско возглавил "Спартак" в середине октября, подписав контракт до мая 2021 года. Под его руководством в семи матчах "Спартак" одержал две победы, дважды сыграл вничью и потерпел три поражения.

"Говоря о моей работе, восемь набранных очков - это немного, но мы их заслужили. Надо было выигрывать у "Урала" и "Рубина", - сказал Тедеско. - Я работаю всего семь недель, надо учитывать отъезд игроков в сборные, одна неделя была короткой из-за игр в кубке, итого получается всего четыре полноценные недели, это немного, чтобы создать что-то глобальное".

Оценивая свою работу, Тедеско обратился и к журналистам. "Это ваша работа - давать оценку моей деятельности. Вы знаете лучше меня, каким был "Спартак" до моего прихода. И я все приму", - отметил он.

Тренер заявил, что всегда будет защищать своих футболистов. "Это мои игроки, я от них завишу, мы работаем все вместе, у ребят должны гореть глаза. Если в поражении есть моя вина, можете так и написать. У нас много молодых игроков, надо их развивать, мы потерпели такое поражение, но надо идти дальше", - сказал он.

Следующий матч в премьер-лиге "Спартак" в марте следующего года сыграет с "Динамо". Команда занимает после 19 туров 10-е место с 22 очками.